Träger durchbohrt Führerhaus: Schwerer Lkw-Unfall auf A9

Stau teilweise über zehn Kilometer lang - Eine Person wurde schwerverletzt - vor 8 Stunden

MARKTSCHORGAST - Spektakulärer Unfall mitten im Berufsverkehr am Montagmorgen: Ein Sattelzug durchbricht die Mittelleitplanke, kollidiert mit einem anderen Lastwagen - und reißt eine Schilderbrücke ein.

Die A9 glich am Montagmorgen bei Pegnitz einem wahren Trümmerfeld: Ein Lkw durchbohrte die Mittelleitplanke und kollidierte außerdem mit einem entgegenkommenden Sattelzug. © News5



Ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen hat auf der Autobahn 9 in Oberfranken für lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Ein Sattelzug durchbrach am Montag aus noch ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke, kollidierte in der Gegenrichtung mit einem anderen Lkw - und riss eine Schilderbrücke ein. Diese landete auf dem Fahrerhaus des anderen Lastwagens. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Auch der andere Fahrer kam ins Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste nahe Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) in Richtung Norden komplett gesperrt werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Auch in Richtung Nürnberg war bis in den Vormittag hinein lediglich eine Spur befahrbar - dort bildete sich ein Stau von zwischenzeitlich 13 Kilometern Länge.

