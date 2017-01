Tragischer Eisunfall in Bayreuth: Hund wurde tot geborgen

BAYREUTH - In Bayreuth kam es am Sonntagnachmittag zu einem dramatischen Unfall. Ein Hund und seine Besitzerin brachen am Weiher unterhalb des Festspielhauses im Eis ein.

Passanten konnten die Frau noch rechtzeitig aus dem eiskalten Gewässer retten. Für den Vierbeiner kam jede Hilfe zu spät. Foto: NEWS5 / Zeilmann



Am späten Sonntagnachmittag war die 40 Jahre alte Frau mit ihrem Yorkshire Terrier an der Tristanstraße spazieren, als ihr der nicht angeleinte Vierbeiner ausbüxte. Der Hund sauste über die verschneite Grünfläche und lief auf den zugefrorenen Weiher unterhalb des Festspielhauses.

Jedoch war die Eisfläche teilweise noch nicht komplett gefroren. Nach ersten Angaben der Polizei fiel der Vierbeiner in ein Loch in der Eisfläche. Ohne weiter über die Konsequenzen für sich selbst nachzudenken, eilte die Hundebesitzerin auf das Eis, um ihrem Terrier zu helfen. Dabei gab die Eisfläche nach und die 40-Jährige brach ein.

Mit der Unterstützung von Passanten, die sofort einen Notruf absetzten, gelang es der Frau, sich an das Ufer zu retten. Während die 40-Jährige sich schon wieder in Sicherheit befand, blieb ihr Vierbeiner unter der Eisdecke verschollen.

Fünf Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und der Feuerwehr rüsteten sich mit speziellen Eisrettungsanzügen aus, um den Terrier gegen 16.20 Uhr in dem eiskalten Wasser zu suchen. Nach rund einer dreiviertel Stunde fanden die Taucher den Vierbeiner tot unter der Eisfläche. Die 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Einsätzkräfte war er schon die zweite traurige Bergung eines toten Hundes. Bereits am Donnerstag waren eine englische Dogge und sein Frauchen im Eis des Roten Mains eingebrochen.

Aufgrund der beiden Vorkommnisse bittet die Bayreuther Feuerwehr alle Hundehalter darum ihr Tier an die Leine zu nehmen, um weiter Unfälle für Mensch und Tier zu vermeiden.

