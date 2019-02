Trainer fehlt: Zwangspause für ASB-Suchhunde in Pegnitz

Seit November ist die Hundestaffel trainer- und führungslos - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Seit dem Rücktritt des Leiters Alexander Held im November hat die Hundestaffel keinen Trainer mehr. Deshalb bleibt die Sparte des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Pegnitz-Bayreuth auf unbestimmte Zeit inaktiv.

Das Bild zeigt die Pegnitzer Hundestaffel bei einer gemeinsamen Vorführung mit dem ASB Jura. Derzeit erleben die Vierbeiner allerdings eine Zwangspause — der Staffel fehlt ein Trainer. © Robert Häußler



An seinem einzigen Tag in der Woche, den Held für seine Familie zur Verfügung gehabt hätte, war er mit seinem Hund beim Staffel-Training. Seine Frau Patricia Held war für die Veldener Hundestaffel zuständig, die regelmäßig mit den Pegnitzer Kollegen trainierte. Nachdem Patricia Held ihr Amt aufgab, zog ihr Mann im November nach. Das lag auch an seinem Hund. "Er ist jetzt zu alt und nicht mehr fit genug, um ein Suchhund zu sein", sagt Alexander Held.

Durch den Rückzug der Helds "haben wir ein Paar verloren, dass sich maßgeblich um die Hundestaffel kümmerte", sagt Robert Häußler, Vorsitzender des ASB Pegnitz-Bayreuth. Seitdem ist die Staffel führungslos, doch was noch viel schwerer wiegt: Sie hat keinen Trainer mehr.

Gegründet wurde die Staffel im November 2016. Fünf Hunde waren damals zu Flächensuchhunden (für Vermisstensuche in Wäldern) und "Mantrailern" (Vermisstensuche in Wohngebieten) ausgebildet worden. Laut Häußler hatten sie zusammen mit ihren Herrchen und Frauchen zwei Einsätze in zwei Jahren. Worum es sich dabei handelte, bleibt geheim. "Selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht preisgeben. Das ist bei den Sanitätern ja auch so", sagt Häußler.

Als Alexander Held im November zurücktrat, bestand die Staffel laut ihm noch aus fünf Hunden und deren Haltern. Wie viele es aktuell noch wären, weiß Häußler nicht. Es spielt auch keine Rolle für ihn: "Entscheidend ist, wie viele Mitglieder noch da sind, wenn wir einen Trainer gefunden haben. Es kann natürlich sein, dass bis dahin welche abspringen."

Die Zwangspause vom regelmäßigen Training führe bei den Hunden nicht dazu, dass sie das Erlernte wieder vergessen. Häußler nimmt seinen Labrador als Beispiel. "So bald er die Kenndecke umgeschnallt bekommt, weiß er, was zu tun ist." Mit kleinen Übungen halte er die Konzentration des Labradors hoch, er schränkt jedoch ein: "Für ein richtiges Training als Suchhund braucht man wenigstens drei, vier Leute. Sie müssen sich verstecken, damit der Hund sie suchen, also üben kann."

Jedes Wochenende Training

Genau das ist das Problem bei der Suche nach einem neuen Trainer: Der Nachfolger Helds muss Zeit haben. "Training ist jedes Wochenende. Das dauert mindestens zwei Stunden, kann aber auch mal den ganzen Tag dauern." Weitere Kriterien: "Der Nachfolger oder die Nachfolgerin muss einen Ausbilderschein haben. Ideal wäre es, wenn er oder sie selbst einen Hund hat", sagt Häußler.

Tierisch geht es beim ASB Pegnitz aber auch ohne Hundestaffel zu. Sieben Hunde und eine Katze werden laut Häußler derzeit als Besuchs- und Lesetiere in Altenheimen, Kindergärten, auf einer Palliativstation in Bayreuth und in der Mittelschule Pegnitz eingesetzt. Ein Trost für Häußler: "In diesem Bereich läuft es sehr gut."

MARCEL STAUDT