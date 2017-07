Trainer für Reitnachwuchs fehlen

RFG Pegnitz-Buchau nimmt keine Kinder mehr auf — Teures, zeitintensives Hobby - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Während viele Vereine mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben, gibt es bei der Reit- und Fahrgemeinschaft (RFG) Pegnitz-Buchau einen Aufnahme-Stopp für Kinder. Interessierte gibt es genug, es fehlen aber ehrenamtliche Trainer. Um sich den Traum zu erfüllen, mit wehenden Haaren auf dem Rücken eines eigenen Pferdes durch die Wiesen zu galoppieren, braucht es vor allem drei Dinge: Geld, Zeit und Geduld.

Die RFG ist ausgelastet, vor allem im Kinderbereich. Sechs Schulpferde stehen zur Verfügung. Eines davon ist Micky, im Bild mit Beate Gröschel, Verena Lienhardt, Roland Schmieder, Sportwartin Elisabeth Götz und Lena Turtenwald (v. l.). © Annika Braun



Die RFG ist ausgelastet, vor allem im Kinderbereich. Sechs Schulpferde stehen zur Verfügung. Eines davon ist Micky, im Bild mit Beate Gröschel, Verena Lienhardt, Roland Schmieder, Sportwartin Elisabeth Götz und Lena Turtenwald (v. l.). Foto: Annika Braun



Reiten gilt immer noch als elitärer Sport, weil er teuer ist. Vor allem, wenn man ein eigenes Pferd hat. "Mit Kosten von 500 Euro im Monat darf man auf jeden Fall rechnen", sagt Roland Schmieder, Vorsitzender der RFG und langjähriger Reiter. Der 57-Jährige hat den Verein mit geprägt und dafür gesorgt, dass die Pferde mehr Platz haben. "Wir haben Wiesengrund um den Stall zusätzlich gepachtet, jetzt haben wir sechs Weiden", sagt Schmieder. Dazu noch ein Paddock — das ist die Koppel für den Winter —, eine Reithalle, ein Reitplatz und natürlich der Stall. Zwölf Pferde stehen momentan im Stall, sechs davon gehören dem Verein, sie sind sogenannte Schulpferde. Die anderen sechs haben private Besitzer, für die Unterbringung zahlen die je Tier 300 Euro monatlich. Wer sich mit den Schulpferden und einer Reitstunde pro Woche zufrieden gibt, liegt bei einem knappen Drittel pro Quartal. Für Anfänger kommt noch die Ausrüstung hinzu.

Aber Anfänger kann die RFG nicht mehr aufnehmen – zumindest keine Kinder. Auch wenn darauf das Hauptaugenmerk liegt. "Wir sind eigentlich ein Reitverein, der sich auf Kinder- und Jugendliche spezialisiert hat und weniger auf den Turniersport", sagt Verena Lienhardt. Die 27-Jährige reitet von klein auf und gibt Reitstunden, wie die anderen Trainer ehrenamtlich. Nur: Es gibt zu wenige von ihnen. "Wir haben viele Anfragen, von Kindern, die anfangen möchten, aber nur eine begrenzte Trainerzahl", so Lienhardt. Früher hat die RFG eine Warteliste geführt, die wurde abgeschafft – es wird einfach kein junger Neuzugang mehr genommen.

Turniere in ganz Bayern

Sobald man so groß ist, um sicher auf ein Pony aufzusteigen, könne man mit den Reitstunden beginnen. Aber bis es dann auf Turniere geht, dauert es eine ganze Weile. Deshalb fangen Viele gar nicht mit dem Reiten, sondern mit dem Voltigieren an. Das ist Turnen auf dem Pferd, während das Tier im Kreis herumgeführt wird. Hier gibt es bei der RFG zwei Gruppen, eine für die unter Sechzehnjährigen und eine für die Älteren, 26 Jahre alt ist das älteste Mitglied. Zweimal im Jahr fährt die Mannschaft zu Turnieren in ganz Bayern. "Wir sind momentan mit den Jüngeren auf dem A-Niveau (zweithöchste Niveaustufe von sechs, Anm. d. Red.). Jetzt bekommen wir aber ein neues Voltigier-Pferd, das wir erst anlernen müssen. Das heißt, es dauert wieder, bis wir mit ihm auf Wettkämpfe fahren können", sagt die 16-Jährige Trainerin Lena Turtenwald.

Beate Gröschel ist eine der wenigen Turniersportlerinnen der RFG. Da sie in einer höheren Leistungsklasse startet, sind Frack und Zylinder Pflicht. © Foto: Gröschel



Beate Gröschel ist eine der wenigen Turniersportlerinnen der RFG. Da sie in einer höheren Leistungsklasse startet, sind Frack und Zylinder Pflicht. Foto: Foto: Gröschel



Das ist eben das Besondere im Reitsport: Der Mensch treibt Sport mit einem Lebewesen unter sich und deswegen dauert es länger, bis sich Mensch und lebendiges Sportgerät auf sich eingespielt haben. "Da hat man eine große Verantwortung als Reiter und man muss Vieles erst gemeinsam mit dem Pferd trainieren. Und bis es überhaupt soweit ist, dass man alleine reiten kann, dauert es mindestens zwei Jahre", sagt Verena Lienhardt. "Da zählen die kleinen Erfolgserlebnisse, wenn das Pferd endlich mal zum Putzen am richtigen Platz stehen bleibt." Oder wenn das Tier auf Zuruf von der Koppel kommt.

Bis man ein Reitprofi ist, dauert es Jahre und vor allem muss man dann jede freie Minute auf dem Pferderücken verbringen. Denn wer höher als in der ersten Leistungsklasse E starten möchte, braucht immer höherwertige Reitabzeichen — ab da greift die Leistungsprüfungsordnung und nicht mehr die Wettbewerbsordnung. Die Anforderungen an Reiter und Pferd steigen. Und spätestens ab dem A-Niveau ist auch Turnierkleidung mit Frack und Zylinder Pflicht.

Zwei, drei Reiterinnen starten für Pegnitz regelmäßig im Turniersport, eine davon ist Beate Gröschel. Sie nimmt an Dressur-Turnieren teil. Springreiten ist nicht so ihr Fall, auch wenn sie diese Disziplin für das Erwerben von Abzeichen braucht. Da gilt es, in einer Übung bestimmte Schrittwechsel in unterschiedlichem Tempo zu zeigen. Bis zur fünfthöchsten Leistungsklasse, Klasse M, hat sie es gebracht – mit viel Übung mit dem eigenen Pferd. "Einmal am Tag reite ich aus. Ich arbeite hauptberuflich, den Rest der Zeit bin ich mit dem Pferd beschäftigt. Wenn du auf Bayerische Meisterschaften oder in die höchste Leistungsklasse willst, musst du hauptberuflich reiten", sagt Gröschel.

10,0 gibt es so gut wie nie

Bei den niedrigeren Niveaustufen werden die Dressurübungen noch von den Kampfrichtern vorgelesen, ansonsten muss der Reiter die Übung, die ausgeschrieben ist, auswendig können. Die Übung dauert dann zirka drei Minuten, hat aber 21 Schrittfolgen und die müssen akkurat ausgeführt werden. Dazu kommt noch, dass das Pferd ordentlich hergerichtet sein muss. Die Höchstnote 10,0 wird trotzdem so gut wie nie gegeben. "Mit einer Sechs kannst du sehr zufrieden sein", so die 54-Jährige.

Ihr großes Vorbild Isabell Werth, sechsfache Olympiasiegerin, hat Gröschel einmal beobachtet. Die RFG fährt auf einige große Turniere, um die Profis bewundern zu können. "Das ist schon irre. Isabell Werth macht Schrittfolgen, da würde mein Pferd bocken und sie sitzt da mit ihren vier Zügeln in der Hand und lächelt, als wenn es nichts wäre. Viel Arbeit sei es, so eine Übung zu trainieren, man müsse genau wie bei den Anderen mit kleinen Erfolgen zufrieden sein. Zum Training kommt nämlich noch die Pflege des Pferdes hinzu, die viel Zeit in Anspruch nimmt.

Übrigens: Wer in eigener Verantwortung mit wehenden Haaren durch die Wiesen reiten möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sollte zumindest eine Begleitung dabei haben. "Im Wald hört dich sonst keiner, wenn du abgeworfen wirst", sagt Lienhardt. Dass Pferde bocken und ihren Reiter abwerfen, kommt laut der Trainerin selten vor. Aber das Wichtigste ist so oder so der Respekt. "Das Pferd ist halt ein Lebewesen und kein Stück Stoff wie beim Fußball zum Beispiel. Es kann dich schwer verletzen. Aber es kann auch dein bester Freund werden und ist immer da, wenn du es brauchst."

ANNIKA BRAUN