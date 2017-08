"Transition-Haus" oder Abbruch?

Anwohner und ISEK-Planer sind über die Zukunft des Stadt-Hauses in der Brauhausgasse 1 unterschiedlicher Ansicht - 14.08.2017 18:12 Uhr

PEGNITZ - Das Schöne an Stammtischen wie im "Räuberstübl" ist die kontroverse Diskussion. Diese gibt es aktuell um die Zukunft des arg vernachlässigten Sozial-Wohnhauses in der Brauhausgasse 1. Die Stadt möchte dort über Isek ein "Transition-Haus" einrichten, die Nachbarn brauchen für ihr Urteil keine Experten: "Das gehört abgerissen."

Die Zukunft des städtischen Anwesens in der brauhausgasse 1 ist ungewiss. © Richard Reinl



Die Zukunft des städtischen Anwesens in der brauhausgasse 1 ist ungewiss. Foto: Richard Reinl



Aktuell ist dieses Gebäude in hohem Maße sanierungsbedürftig, so steht es auch im Integrierten Stadtentwicklungs-Konzept geschrieben. Die Isek-Agentur Klimakom weiter: "Für die Stadt selbst wäre die Sanierung zu teuer, mit Projektförderung jedoch ist sie sehr erstrebenswert, da keine alternative Nutzung in Aussicht ist und das Gebäude ansonsten eine Lücke im Stadtbild darstellen würde. Damit wäre auch die Nutzung und Sanierung eines bisherigen, sanierungsbedürftigen Leerstands garantiert." Zur Erklärung: Derzeit wohnt nur noch ein Bürger in dem mehrstöckigen Komplex.

Im Dezember 2016 hat der Stadtrat ein Pegnitzer Ingenieurbüro mit der Ausarbeitung eines 5000 Euro teuren und durch die Regierung von Oberfranken geförderten Bestandsgutachtens inklusive Machbarkeitsprüfung beauftragt. Die Zielsetzung ist klar formuliert: Kontaktmöglichkeiten sollen nicht nur innerhalb des Hauses ermöglicht werden, sondern auch nach außen garantiert sein, um als ein Begegnungszentrum anerkannt zu werden. Eine ganzheitliche Nutzung als "Transition-Haus", in dem auch andere Initiativen oder das Büro der Integrationsbeauftragten ansässig sein könnte, wäre wünschenswert, heißt es weiter.

Nach Ansicht des Unterstützerkreises wäre der Aufbau eines Begegnungshauses notwendig, um gute Rahmenbedingungen für eine gelungene Integration der Geflüchteten in die Pegnitzer Gesellschaft zu schaffen. Es könne Anlaufstelle rund um das Thema Integration sein, Lernort sowie Freizeit-, Wohnungs- und Jobbörse. Dort könnten in einem "Single point of information" alle für die geflüchteten Menschen relevanten Informationen gebündelt werden.

Während die Stadt noch von bis zu 90 Prozent Zuschuss für die Sanierungsmaßnahmen am Objekt Brauhausgasse 1 über die Projektförderung "Leerstand nutzen – Lebensraum schaffen mit der Städtebauförderung" träumt, könnte die Isek-Planung längst von der Aktualität überholt worden sein, hat doch die Diakonie mit der Integrationsgruppe im Rahmen des Projekts "Daheim in Pegnitz" inzwischen Aufnahme im neuen, in der Brauhausgasse 6 a angesiedelten ASB-Heim gefunden. Dort kann sie das Dachgeschoss nutzen, das noch ausgebaut werden soll, aber auch die zwei Schulungsräume des ASB.

Bedeutet das das Aus für das Sanierungsobjekt? Wir wissen es nicht, obwohl Bürgermeister Uwe Raab kürzlich bei der Einweihung des ASB-Heims einen ersten Hinweis gab: "Zwischen der Integrationsgruppe und dem ASB bahnt sich eine wunderbare Zusammenarbeit an."

Ob dort der Platz allerdings reicht für die ganze Bandbreite eines "Transition-Hauses" ist fraglich, wie das Beispiel Bayreuth zeigt, wo die Einrichtung gerade auf dem Weg ist von einem ersten Notquartier hin zu einer dauerhaften Lösung.

Das Projekt hat ein offenes und solidarisches Haus der Begegnung und Nachhaltigkeit zum Ziel, mit Offenen Werkstätten, einer Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt Flickwerk, Foodsharing und einer VolXküche. Ob dazu der heruntergekommene Altbau in Pegnitz taugt?

Z"Räuberstübl" im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

ISI REINL