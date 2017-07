Transporter kracht bei Hormersdorf auf Sattelzug

HORMERSDORF/PLECH - Im Berufsverkehr kam es am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn kurz vor der Anschlussstelle Hormersdorf in Fahrtrichtung Nürnberg.

Unfall auf der A9 bei Hormersdorf: Der Fahrer des Transporters wurde nach dem Aufprall in dem Fahrerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr Ottenhof befreite ihn. © Udo Schuster



Aus Unachtsamkeit fuhr der Transporter mit großer Wucht in einen Sattelzug. Die Ladung des Transporters bewegte sich dadurch in Richtung der Fahrerkabine. Der Fahrer selbst war eingeklemmt, aber nach ersten Erkenntnissen nicht so schwer verletzt wie sich dies zunächst darstellte.

Als erste Einheit der eintreffenden Feuerwehren waren die Retter aus Ottenhof vor Ort. Sie hatten die Fahrertüre mit Hilfe des Rettungssatzes von dem Kleintransporter abgeschnitten. Der Fahrer war ansprechbar und konnte an die Rettungsassistenten und den Notarzt übergeben werden, berichtet der Feuerwehreinsatzleiter aus Ottenhof, Manuel Auernheimer.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die dreispurige Autobahn nur für kurze Zeit komplett gesperrt. Nach etwa einer halben Stunde wurde der Verkehr auf der linken Spur freigegeben, jedoch reichte der Stau durch den Berufsverkehr bis dahin schon weit über Plech hinaus.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf vorläufig rund 20.000 Euro, wobei der polnische Transporter nur noch Schrottwert hat. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Ottenhof-Bernheck und Plech sowie aus Hormersdorf und Schnaittach. Laut Feuerwehr wurde die Rettungsgasse bei diesem Einsatzgeschehen vorbildlich gebildet.

Udo Schuster