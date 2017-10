Transporter rammte Pkw bei Wirbenz mit voller Wucht

Eingeklemmter Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden - 30.000 Euro Schaden - vor 9 Stunden

SPEICHERSDORF - Bei einem Auffahrunfall ist am Montagnachmittag ein Autofahrer auf der Bundesstraße 22 nahe Speichersdorf schwer verletzt worden. er musste von der Feuerwehr aus seinem völlig demolierten Wrack befreit werden.

Kurz vor 16 Uhr waren zwei Fahrzeuge hinter einer langsamen Baumaschine auf der B22 in Höhe der Ortschaft Wirbenz unterwegs. Ein nachfolgender Fahrer eines Kleintransporters erkannte die Situation auf der Bundesstraße zu spät und prallte mit hoher Geschwindigkeit in das vor ihm fahrende Auto. Durch die Wucht schob sein Opel Movano den vor ihm fahrenden VW Golf in das Heck des vorderen Skoda Octavias. Der Fahrer des mittleren Fahrzeugs wurde eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum. Der Unfallverursacher erlitt nur leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Bundestraße 22 war in beiden Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt.

