Trauer um ehemaligen Neuhauser Pfarrer Förster

Einst mit dem Pegnitzer Dekan Dr. Franz Vogl Katholisches Werkvolk gegründet - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Pfarrer Richard Förster ist im Alter von 87 Jahren in Nürnberg gestorben. Im Jahr 1964 hatte er in Neuhaus/Pegnitz seine erste Pfarrstelle angetreten.

Pfarrer Förster beim 50-jährigen Jubiläum der KAB Neuhaus. © Foto: Möller



Neuhaus war für den gebürtigen Nürnberger die erste Pfarrstelle. Sie wurde ihm im Jahr 1964 übertragen. Den rührigen Pfarrer mit seinen großen seelsorgerischen Qualitäten, seiner Liebe zur Natur — vor allem zur Bergwelt — und zur Musik lernten die damaligen Oberpfälzer schnell schätzen. Umso größer das Bedauern, als ihr Pfarrer Förster schon drei Jahre später zum Pfarrer der Nürnberger Pfarrei St. Bonifaz ernannt wurde, die er dann über 30 Jahre lang nachhaltig prägte.

Sein soziales Engagement zeigte sich besonders im Juli 1965, als er mit zehn weiteren Neuhausern, unterstützt vom damaligen Dekan Dr. Franz Vogl aus Pegnitz, die Ortsgruppe des damaligen Katholischen Werkvolkes gründete.

Zum Jubiläum zurück

1971 ging das Werkvolk in die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) über. Besonders groß war dann die Freude bei der KAB im Jahr 2015, als Gründungspräses Förster zur Feier des 50-jährigen Bestehens nach Neuhaus zurück kam. Da dankte er allen Mitgliedern, die seit der Gründung der KAB eine so schöne Arbeit geleistet hatten und verabschiedete sich mit einem aufmunternden "Weiter so!"

Wenn der Seelsorger doch nur drei Jahre lang in Neuhaus tätig war, blieb er seiner ehemaligen Pfarrei nicht nur wegen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung stets verbunden. Immer wieder kam er bei Ausflügen mit seinen Nürnberger Schäfchen nach Neuhaus, um dort zu wandern und alte Freunde zu treffen.

Auch in Neuhaus werden Menschen um ihren beliebten ehemaligen Pfarrer trauern. Damals lernten die Neuhauser einen Seelsorger kennen, der die Entwicklung seiner Kirche durchaus kritisch betrachtete, aber felsenfest zu ihr stand.

Nach einem Gedenkgottesdienst wird Pfarrer Richard Förster am heutigen Dienstag auf dem Nürnberger Westfriedhof beigesetzt.

