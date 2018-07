Trauer um früheren Pottensteiner Rektor Norbert Tkotz

Leiter der Graf-Botho-Mittelschue starb drei Jahre nach Eintritt in den Ruhestand - vor 1 Stunde

Norbert Tkotz, zuletzt Leiter der Mittelschule in Pottenstein, ist gestorben. Er war 42 Jahre lang Lehrer. Tkotz hatte bei der eigenen Pensionierung gesagt: "Ich war als Lehrer immer glücklich." Seine besondere Leidenschaft galt den Schulen im südlichen Landkreis.

Der frühere Pottensteiner Schulrektor Norbert Tkotz ist gestorben. © Foto: Böhm



1976 begann sein Weg an der Volksschule Altenplos-Heinersreuth. Im Jahr 1983 wechselte er an die Volksschule Eckersdorf. Im Jahr 2004 wurde er in Gößweinstein Konrektor, 2009 berief man ihn in Waischenfeld zum Rektor, wo er ein schwieriges Erbe antrat: Die sinkenden Schülerzahlen sorgten dafür, dass nur die Grundschule in Waischenfeld blieb.

Tkotz wechselte 2011 als Rektor an die Graf-Botho-Mittelschule in Pottenstein und wurde dazu der Leiter der Grundschule Kirchenbirkig in Personalunion. Im Jahr 2013 sorgte Tkotz für eine Zusammenlegung der beiden Schulen, bevor er am 13. Februar 2015 seine Verabschiedung als Lehrer feierte — mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Bei seinem Abschied in Pottenstein verteilte er noch Süßigkeiten. Er habe keinen Burnout gehabt, wie viele Kollegen, er habe sich gut gehalten, sagte Tkotz damals.

Nun, drei Jahre später verstarb Norbert Tkotz, der immer für die Landschulen kämpfte. Er hinterlässt seine Ehefrau, einen Sohn sowie zwei Enkel. Der verdiente Pädagoge Norbert Tkotz wurde 67 Jahre alt. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 1. August, um 14 Uhr in der katholischen Kirche in Eckersdorf statt.

wok