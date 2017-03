Traum vom Literaten-Treff im Fraunhofer-Campus

Politiker wollen Tradition der Gruppe 47 wieder beleben - Stele soll an letztes Treffen erinnern - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD/BAYREUTH - Die Stadt Waischenfeld plant ein Gedenk-Wochenende, wenn sich heuer das letzte Treffen der Gruppe 47 zum 50. Mal jährt – und tut sich mit der Umsetzung schon schwer. Im Kulturausschuss des Landkreises dagegen träumen einige davon, in dem Wiesentstädtchen wieder regelmäßig hochrangige Literaten-Treffen zu etablieren.

Landrat Hermann Hübner (CSU) lässt keinen Zweifel daran, dass solche Treffen eine eminente Außenwirkung entwickeln könnten. Schließlich würden heute noch 14 namhafte Teilnehmer der letzten Zusammenkunft in der Waischenfelder Pulvermühle leben – allen voran Martin Walser, der in diesen Tagen seinen 90. Geburtstag feiert. Hübner träumt deshalb schon davon, den Senior für die Erinnerungsveranstaltung im Oktober zu gewinnen. Wichtige Hilfestellungen könne die Fraunhofer Gesellschaft mit ihrem Campus leisten, die laut Hübner schon "angebissen" habe.

Der Waischenfelder Bürgermeister Edmund Pirkelmann (FWG) musste zwar eingestehen, dass sich die meisten Bürger kaum mehr an dieses hochkarätige Treffen erinnern könnten, das in einschlägigen Kreisen immer noch hoch angesiedelt sei. In Gesprächen mit Guntram Vester, der 2016 den Leipziger Buchpreis gewonnen hat, habe er viel über die Netzwerke der Literaten erfahren, die man jetzt nützen sollte. Seine Stadt wolle dafür nicht nur Geld zur Verfügung stellen, sie habe mit der ehemaligen Nürnberger Kulturreferentin Karla Fohrbeck auch eine renommierte Persönlichkeit für die Vorbereitung gewonnen.

Weil es wichtig sei, die Erinnerung an die Gruppe 47 über den Oktober 2017 hinaus wach zu halten, sei die Errichtung einer Stele geplant. Dazu sollen Hintergründe geliefert werden, die etwa Schulen für ihren Unterricht nutzen könnten. Wegen der herausragenden Bedeutung habe neben dem Landkreis auch die Oberfranken-Stiftung schon ihre Hilfe angeboten.

SPD-Sprecherin Sonja Wagner sprach sich gar für eine konzeptionelle Langzeit-Planung aus mit dem – auch vom Landrat und vom Bürgermeister unterstützten – Ziel, den hochmodernen Campus als neuen Treff für Schriftsteller zu entwickeln. Ideal wäre es, dort Forschung und Literatur zusammenzubringen.

Unbedingt müsse nach Ansicht Hübners der historische Tagungsort Pulvermühle ins Programm einbezogen werden, auch wenn dies mit dem neuen Besitzer nicht ganz einfach sei, habe dieser doch bisher wenig Bereitschaft erkennen lassen, die Bedeutung dieses Lokals für die Schachwelt und die Literatur weiterleben zu lassen.

RICHARD REINL