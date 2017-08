Traumhafter Auftakt der Bartholomäus-Kirchweih in Pottenstein

POTTENSTEIN - Stahlender Sonnenschein, Schaulustige am Straßenrand, süffiges Bier: Der Auftakt der Bartholomäus-Kirchweih war mehr als gelungen.

Beim Festzug durch die Hauptstraße waren die Damen fesch herausgeputzt.



Beim Festzug durch die Hauptstraße waren die Damen fesch herausgeputzt. Foto: Ralf Münch



Die Kerwa wird vom TSC Pottenstein unter Federführung des zweiten Pottensteiner Bürgermeisters Rainer Brendel ausgerichtet. Bis Sonntag darf im Felsenstädtchen ausgiebig gefeiert werden.

Bevor der Festummzug durch die Hauptstraße unter musikalischer Begleitung der Stadtkapelle Pottenstein richtig begann, wurde erst einmal ein Stopp beim Senivita Seniorenheim gemacht. Hier tanzten die Kerwamadla und -buben zur Freude der älteren Mitbürger. Bürgermeister Stefan Frühbeißer stach dort ein kleines Bierfässchen an.

Mit vereinten Kräften stemmten die Kerwabuben unter Anleitung von Rainer Brendel den 27 Meter hohen Kirchweihbaum in die Senkrechte.



Mit vereinten Kräften stemmten die Kerwabuben unter Anleitung von Rainer Brendel den 27 Meter hohen Kirchweihbaum in die Senkrechte. Foto: Ralf Münch



Der etwa 27 Meter hohe Kirchweihbaum kam im Vorfeld nicht abhanden, was andernorts ab und zu mal vorkommt. Der Baum wurde unter Beifall der zahlreichen Zuschauer an der Straße Am Stadtgraben von den Kerwabuben bei der Brauerei Mager in die Höhe gestemmt.

