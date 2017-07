Trauriges Ende einer Suche: Vermisster tot gefunden

AUERBACH - Mit einem Großaufgebot an Helfern haben Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehren, Berg- und Wasserwacht am Sonntag nach einem vermissten Auerbacher gesucht. Kurz nach Mittag wurde er in einem Waldstück im Sackdillinger Forst tot aufgefunden. Bereits in der Nacht zum Sonntag waren Hunde-Suchtrupps unterwegs.

Vier Feuerwehren, Wasserwacht, Bergwacht, das Rote Kreuz und die Besatzungs des Polizeihubschrraubers aus Roth suchten am Sonntag in einer groß angelegten Aktion nach dem 60-jährigen Radler aus Auerbach. © Brigitte Grüner



Der 60-jährige Auerbacher war am Samstag gegen 7 Uhr mit seinem modernen E-Bike aufgebrochen. Er hatte auch einen Ersatzakku dabei, weil er eine längere Tour machen wollte. Auch Pilze sammeln hatte er sich vorgenommen. Als er um 19 Uhr noch nicht zuhause war, machte sich die Familie allmählich Sorgen. Um 21 Uhr wurde die Auerbacher Polizeiinspektion verständigt. Verzweifelt suchten die Angehörigen auch in den sozialen Medien und baten die Bevölkerung um Aufmerksamkeit. Ein Foto des vermissten Vaters und seines schwarz-grünen Offroad-E-Bikes stellte die Tochter ebenfalls in das Internet.

Nachts Hunde losgeschickt

Noch in der Nacht hatte die Polizei Personenspürhunde losgeschickt. Eingesetzt wurden Hunde der Polizei und des BRK Weiden, die bis 4 Uhr morgens unterwegs waren. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr ging die verzweifelte Suche weiter. Zeitgleich startete in Roth ein Polizeihubschrauber, der über Stunden die Region absuchte. Eine Suche mittels Handy-Ortung war aber nicht möglich. Laut PHK Dietmar Feder hatte der Mann ein uraltes Mobiltelefon dabei, das er wegen des nicht leistungsfähigen Akkus nur dann einschalte, wenn er anrufen wollte. Erschwerend war seine Diabetes-Erkrankung.

Als die Alarmierung ausgeweitet wurde, griff auch die Bergwacht mit Quad-Fahrzeugen in die großangelegte Suchaktion ein. © Brigitte Grüner



Um 10.40 Uhr wurde nachalarmiert. Angefordert wurden die Feuerwehren aus Auerbach, Königstein, Nitzlbuch und Ranna sowie Rotes Kreuz, Bergwacht und Wasserwacht. Auerbachs Kommandant Sven Zocher nahm die Waldbrandkarte der Wehr und teilte das Gebiet in verschiedene Sektoren ein, die von den Aktiven durchsucht wurden. Eine Kopie der Karte sowie ein Steckbrief und Foto des Vermissten und des Fahrrads waren in allen Einsatzfahrzeugen. Auf den schwerer zugänglichen Strecken wurden zwei Quads der Bergwacht eingesetzt. Ortskundige Feuerwehrleute fuhren als Beifahrer. Unterstützend bei der Suche waren auch KBI Peter Deiml sowie die beiden Kreisbrandmeister Christian Meyer und Hans Sperber.

Gegen 12.20 Uhr ging dann die Meldung ein, dass ein Spaziergänger einen toten Mann in einem Waldstück im Sackdillinger Forst gefunden hatte. Der Fundort liegt etwa 1,5 Kilometer südlich von Bernreuth in einem Waldstück. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Fahrrad stand einige Meter daneben an einen Baum gelehnt.

Hinweise auf ein etwaiges vorsätzliches Verschulden Dritter hätten sich bislang nicht ergeben, heißt es von der Polizei. Ein Unfall erscheine ebenso unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

BRIGITTE GRÜNER