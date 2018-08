Trebgaster Badesee: Suche nach Vermisster dauert an

TREBGAST - Am Mittwochnachmittag hat am Trebgaster Badesee (Landkreis Kulmbach) ein großer Sucheinsatz nach einer vermissten Schwimmerin begonnen: Rund 100 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei suchten bis in die Nacht. Auch am Donnerstag geht die Suche nach der 22-Jährigen weiter.

Die 22-jährige Studentin aus Bayreuth befand sich am Mittwoch mit zwei Freundinnen am Badesee und ging mit einem Schwimmanzug in das Wasser. Gegen 13.30 Uhr fehlte dann aber von der Frau jede Spur. Die alarmierten Einsatzkräfte suchten sofort mit Tauchern, einem Polizeihubschrauber und Bootsführern den See ab.

Ab 15.30 Uhr wurde das Baden im See dann wegen der Suche untersagt. Die privaten Gegenstände der Frau befanden sich auf der Liegewiese und wurden von der Polizei übernommen.

Die Suchmaßnahmen nach der vermissten 22-jährigen Schwimmerin wurden bis in die Nacht hinein fortgesetzt. Die Helfer waren bis etwa 1.30 Uhr im Einsatz, so ein Sprecher der oberfränkischen Polizei am Donnerstagmorgen gegenüber Nordbayern.de. Die örtliche Feuerwehr und das Technische Hilfswerk unterstützten die Einsatzkräfte mit entsprechender Beleuchtung. Jedoch konnte die junge Frau nicht gefunden werden. "Deshalb werden die Suchmaßnahmen heute fortgesetzt", sagte eine Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Erneut kämen dabei auch Polizeitaucher zum Einsatz. Der Badesee bleibt für Besucher am Donnerstag gesperrt.

Schon am Mittwoch waren weit über 100 Einsatzkräfte in die umfangreichen Suchmaßnahmen eingebunden. Zur Unterstützung der Suche war ein Wasserortungshund im Einsatz, und auch ein Bootsführer hatte mit einem Sonargerät den Badesee absucht.

