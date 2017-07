Trend nach oben

POTTENSTEIN - Die Bergwacht hat im Stadtrat über die Einsatzsituation in den vergangenen Jahren berichtet. Der Trend geht nach oben, die Ehrenamtlichen müssen immer öfter ausrücken.

Bereitschaftsleiter René Brendel (Foto) war mit Stellvertreter Thomas Eckert im Stadtrat. © Bergwacht



Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) hatte den Bereitschaftsleiter der Pottensteiner Bergwacht, René Brendel, und seinen seit März neuen Stellvertreter Thomas Eckert in den Stadtrat eingeladen. Anlass war, wie berichtet, dass der Mietvertrag zwischen Stadt und Bergwacht, die im alten Feuerwehrhaus untergebracht ist, kommendes Jahr ausläuft. "Ich denke, dass uns die Kameraden vorstellen, was sie ehrenamtlich leisten, ist es wirklich wert", so der Bürgermeister.

Brendel betonte, wie wichtig das alte Feuerwehrhaus für die Bergwachtbereitschaft sei: "Wir haben dort alles zur Verfügung, was wir brauchen." Dazu zählen drei Fahrzeuge, ein großer Einsatztisch im Gebäude, an dem Vermisstensuchen koordiniert werden, und ein Baum mit Seilwinde, um Luftrettungen zu üben. "Wir können leisten, was die Bergrettung Bayern will", so Brendel. Die beiden Bergwachtler hatten Zahlen mitgebracht zum Verdeutlichen der Wichtigkeit von Pottenstein als Standort. Engagierten sich 2009 elf Einsatzkräfte, stieg deren Zahl bis 2017 auf 20. Vor acht Jahren gab es weder Anwärter noch Jugendliche, 2017 nun sind es acht Anwärter und zwölf Jugendliche. Die Zahl der Förderer erhöhte sich im selben Zeitraum von 109 auf 142. "Wir sind ziemlich sicher, dass wir den Anwärter- und Jugendstatus langfristig halten können", sagte der 34-Jährige.

Sein Stellvertreter Thomas Eckert berichtete von den Einsätzen. Deren Zahl stieg von 21 in 2009 auf 30 in 2016. Besonders viele entfallen auf Betzenstein und Spies. In diesem Jahr musste die Bergwacht bereits 19-mal ausrücken. Dabei stoße die Bergwacht allerdings finanziell und personell an ihre Grenzen. Deshalb wurden, so Eckert, die Helfer-vor-Ort-Einsätze eingestellt. Einer davon koste zwischen 50 und 150 Euro. "Einen Bergrettungseinsatz generieren wir über die Krankenkassen zurück, bei den Helfer-vor-Ort-Einsätzen geht das so nicht", sagte Eckert. Allerdings rücken die Pottensteiner trotzdem aus, wenn die Helfer-vor-Ort um Pottenstein schon unterwegs sind und noch ein Einsatz kommt. "Wenn wir die finanzielle Unterstützung und die personelle Situation in den Griff kriegen beziehungsweise aufbauen, könnten wir den Dienst wieder aufnehmen", betonte Eckert.

Die Bergwachtbereichtschaft geht davon aus, dass es künftig noch mehr Einsätze geben wird, was an verschiedenen Faktoren liegt: Steigender Tourismus, mehr Freizeitangebote und Outdoor-Dienstleister, Wandern und Klettern als boomende Freizeitbeschäftigungen. Für die Zukunft gaben sich Brendel und Eckert motiviert. So will man die Zusammenarbeit mit DLRG und Feuerwehr fördern genauso wie die Jugendarbeit. Auch die Sicherung und Weiterentwicklung des Standorts sowie der Seniorengruppe stehen auf dem Plan. Und, ganz wichtig, deshalb betonten die Bergwachtler es noch einmal: Die Personalstruktur ausbauen.

Laut Brendel gibt es kein besseres Aushängeschild für Pottenstein als die Bergwacht. "Die assoziiert man mit schöner Landschaft und alpiner Gegend."

