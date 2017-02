„TreppenhausKunst“ soll das Pegnitzer Kulturleben bereichern

PEGNITZ - Es geht nicht um die große Kunst. Aber es geht sehr wohl um Kultur. Privat organisiert, in einem durchaus ungewöhnlichen Umfeld. Und das Konzept funktioniert, sagt Martin Wiesend, Eigentümer des Gesundheitszentrums in der Pegnitzer Hauptstraße. Es nennt sich „TreppenhausKunst“.

Martin Wiesend und Andrea Pfaucht organisieren das vom Start weg beliebte Kunst-Projekt „TreppenhausKunst“ im Pegnitzer Gesundheitszentrum. Foto: Ralf Münch



Nach zarten Anfängen mit überschaubarer Resonanz ist daraus ein Selbstläufer geworden. Anlass für Wiesend und seine Mitstreiter, weiterzumachen – und noch mehr zu wollen.

Martin Wiesend fühlt sich Pegnitz verbunden, obwohl er inzwischen aus privaten Gründen in Bayreuth wohnt. Er ist in Pegnitz aufgewachsen, hat hier sein Abitur gemacht. Und: „Die Wiesends dürften zu den ältesten Pegnitzer Familien gehören, der Name wurde 1495 erstmals urkundlich erwähnt.“

Er hat in dieser Stadt viel Gutes erfahren, sagt der 56-Jährige. Und deshalb will er Pegnitz etwas zurückgeben. In Form von Kultur. Rund zwei Jahre ist es jetzt her. Da ließ Wiesend im Gesundheitszentrum, in dem mehrere Praxen untergebracht sind, das Treppenhaus renovieren, investierte dafür 50 000 Euro.

Er schaltete extra einen Innenarchitekten ein. Weil es ihm wichtig war, „das Historische in diesem Haus aufzuwerten und das Ganze zugleich mit einer modernen Linienführung zu verbinden.“ Und zwar ganz kitschfrei. Wiesend war mit dem Ergebnis zufrieden.

Als dann eines Tages eine auf ihren Bus wartende Schulklasse bei heftigem Regen in diesem Treppenhaus Unterschlupf suchte, lud er die Kinder spontan zu einer Führung durch das imposante Kellergewölbe ein. Der Nachwuchs war hellauf begeistert – und für Martin Wiesend stand ab diesem Zeitpunkt fest: „Aus diesem Gebäude muss sich doch mehr machen lassen.“

Gleichgesinnte gefunden

Es folgte die Frage: Was macht eine Innenstadt eigentlich lebens- und liebenswert? Und so kam Wiesend auf die Idee mit der etwas anderen „Kultur im Kleinen“.

Rasch fand er in Andrea Pfaucht eine Gleichgesinnte. Sie kennt sich aus im Pegnitzer Kulturleben, berichtet als NN-Mitarbeiterin seit Jahren darüber. Sie war Feuer und Flamme, das Projekt „TreppenhausKunst“ war geboren. Und schnell auch ein Motto gefunden, sagt Pfaucht (57): „In Pegnitz mit Pegnitzern für Pegnitzer.“

Am Anfang war die Angst. Die Angst, dass kaum jemand kommt. Doch die verflog schnell. Denn die Leute kamen sehr wohl. Wobei man zum Auftakt mit einer Bilderausstellung mit Werken der lokalen Malergröße Horst Welzel auf der sicheren Seite unterwegs war.

Auch danach konnten die „TreppenhausKunst“-Macher nicht über mangelnden Zuspruch klagen. „Wenn 40 Leute kommen, ist das ja auch rasch ziemlich voll“, sagt Andrea Pfaucht. Aber es sind halt oft auch mehr als 40, wie etwa jüngst bei einer Bilderschau der Malerin Eva Thiele aus Oberailsfeld – „da waren es um die 100, da wurde es schon kuschelig eng“.

Sitzen auf grünen Kissen auf Treppenstufen, Musik, die von mehreren Ebenen klingen kann – das kommt an. Nicht immer muss Pegnitz im Vordergrund stehen. Es dürfen schon auch auswärtige Gäste sein. Wie jüngst bei der Lesung eines iranischen Professors aus Erlangen zum Thema Flüchtlinge – „das ist ja auch ein lokales Thema“, so Pfaucht.

Martin Wiesend schmiedet schon die nächsten Pläne: „Wir haben da ja noch das zweite Treppenhaus zur Brauhausgasse. Das müsste renoviert werden – warum sollte man da nicht ein Kunstprojekt gestalten? Ich bin über jeden froh, der sich da meldet.“ Und Andrea Pfaucht ergänzt: „Wir sind da wirklich nach allen Seiten offen.“

