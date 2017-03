Tresor aus Bayreuther Bäckereifiliale geklaut

Beute: Mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag geraubt und 2000 Euro Schaden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag entkamen in der Nacht zum Montag bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im Bayreuther Stadtteil Kreuzstein, nachdem sie sich gewaltsam an einen Tresor zu schaffen gemacht hatten. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen Sonntagnachmittag, 16.15 Uhr, und Montagfrüh, gegen 5.45 Uhr, drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in die Geschäftsräume der Bäckerei in der Nürnberger Straße ein.

Mit brachialer Gewalt rissen sie anschließend den Tresor von der Wand und suchten damit das Weite. Die Täter hinterließen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.



Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat in der Nacht zum Montag im Bereich der Nürnberger Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer hat sonst Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer (0921)506-0 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

nb

Mail an die Redaktion