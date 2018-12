(Trick)diebstahl im Comicladen

Geld verschwand aus Kasse, während Personal Kunden beriet - vor 2 Stunden

BAYREUTH - Ein schneller Griff in die Kasse einer Bayreuther Comic-Fachhandels im Rotmain-Center brachte am Dienstag einem oder mehreren unbekannten Tätern einige Hundert Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nachdem der Verkäufer des Comic-Ladens in der ersten Etage des Einkaufcenters gegen 18 Uhr eine Reihe von Kunden beraten hatte, bemerkte er, dass sich in der Zwischenzeit jemand aus der Kasse bedient hatte. Es fehlten daraus etliche Scheine. Die Ermittler vermuten, dass Trickdiebe am Werk waren – einer lenkt ab, der andere greift zu. Es könnte aber auch sein, dass ein einzelner Täter die Ablenkung des Mitarbeiters ausnutzte.



Da sich zum Zeitpunkt des Diebstahls etwa um 18 Uhr mehrere Kunden in dem Laden in der Nähe des Ausgangs zum Parkhaus aufhielten, hofft die Polizei mit Hilfe von Zeugen den Tathergang klären zu können.



Hinweise zum Tatgeschehen und dem oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.