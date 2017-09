Trickdiebinnen bestehlen Bayreuther Seniorin

Frauen klauten Bargeld und EC-Karte aus Wohnung - vor 31 Minuten

BAYREUTH - Mit einem dreisten Trick gelang es zwei bislang unbekannten Frauen am Dienstagnachmittag die Wertsachen einer 87-jährigen Heimbewohnerin in Moritzhöfen zu ergaunern. Die oberfränkische Polizei warnt vor dieser Masche.

Kurz nach 17 Uhr klingelten die Unbekannten an der Wohnungstür der Seniorin und bettelten um Lebensmittel. Um ihrer Hilflosigkeit Nachdruck zu verleihen, zeigte eine der Frauen einen Zettel vor, der sie als behindert ausweisen sollte. Als die hilfsbereite 87-Jährige daraufhin in ihre Räumlichkeiten zurückging, um den Bettlerinnen zu helfen, drängte sich eine der beiden Frauen in die Wohnung der überrumpelten Seniorin und machte sich auf die Suche nach Wertsachen.

Aus den Schränken und Schubläden erbeutete die dreiste Diebin Bargeld, persönliche Dokumente und eine EC-Karte, bevor beide Täterinnen unerkannt die Flucht ergriffen. Die geschockte Bewohnerin verständigte anschließend die Polizei. Allerdings konnte sie die beiden Frauen, von denen eine schlank und ihrer Komplizin kräftig war, nicht näher beschreiben.



Die Kripo Bayreuth warnt vor diesen Personen und bittet unter der Telefonnummer (0921) 5060 um Hinweise auf die Unbekannten.



Generell empfiehlt die Polizei speziell älteren Bürgerinnen und Bürgern bei unbekannten Personen an der Wohnungstüre Vorsicht walten zu lassen. Bürger sollen Fremde auf keinen Fall in die Wohnung lassen, vor allem nicht, wenn sie alleine zu Hause sind. Im Zweifelsfall soll man umgehend die Notrufnummer 110 der Polizei anrufen oder einen Nachbarn hinzu ziehen.



Weitere Verhaltenstipps im Internetangebot der Polizei unter www.polizei-beratung.de. Die Mitarbeiter in den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Oberfranken stehen ebenfalls kostenlos mit Rat und Tat zur Seite.