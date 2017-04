Trio rettet in Betzenstein unverkäufliche Lebensmittel

3,2 Tonnen Nahrung seit vergangenem Sommer vor der Mülltonne bewahrt - vor 9 Stunden

BETZENSTEIN - "Gerettete Süßigkeiten haben keine Kalorien", sagt Ronny Kunze und Stefanie Lehnes stellt lachend eine Schale voller Schokolade auf den Tisch. Auch die zwei Paletten voller Schokonikoläuse, welche die Lebensmittelretter nach Weihnachten gesichert haben, waren dementsprechend nicht schlecht für die Hüften. Seit dem vergangenen Sommer hat Lehnes 3,2 Tonnen Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet – dabei hat sie tatkräftige Unterstützung.

Den Lebensmitteln, die Ronny Kunze, Stefanie Lehnes und Martina Vogel (von links) retten, fehlt oftmals kaum etwas. Obst wird oft nicht gekauft, wenn es nur kleine Schönheitsmakel hat. © Alexander Lehnes



Den Lebensmitteln, die Ronny Kunze, Stefanie Lehnes und Martina Vogel (von links) retten, fehlt oftmals kaum etwas. Obst wird oft nicht gekauft, wenn es nur kleine Schönheitsmakel hat. Foto: Alexander Lehnes



40 Kisten Obst, 243 Bund Radieschen, 300 halbe Stollen und 600 Lebkuchen: Angst vor großen Mengen dürfen Lebensmittelretter, sogenannte Foodsaver, nicht haben, berichtet Ronny Kunze, der mit Stefanie Lehnes und Martina Vogel das Foodsharing in und um Betzenstein organisiert.

Sie sind Botschafter für den Foodsharing-Bereich "Fränkische Schweiz". Dass so große Mengen kein Problem für die drei sind, zeigt ein besonderer Fall: "Wir haben schon 976 Pakete mit Essen bekommen, die waren innerhalb von zwei Stunden verteilt", so Vogel.

Vor etwa drei Jahren hat sie einen Vortrag zum Thema Foodsharing in Ottensoos gehört und war sofort von dem Konzept begeistert: Ehrenamtliche holen Lebensmittel in Läden ab, welche diese nicht mehr verkaufen können. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: Zum Beispiel weil in einer Eierschachtel eins von zehn Eiern kaputt ist, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum näher rückt oder schon vorbei ist oder weil einfach die Saison für die Waren vorbei ist – wie bei den Schokonikoläusen und Lebkuchen.

Ziel ist es, die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern, Menschen für das Thema zu sensibilisieren und im Internet unter www.foodsharing.de eine Plattform gegen die Verschwendung zu etablieren, auf der Privatpersonen überschüssige Lebensmittel kostenlos anbieten können. "Der Begriff ,kostenlos‘ ist wichtig", betont Lehnes, "denn Foodsharing bedeutet, dass alles geldfrei funktioniert." Die Lebensmittel werden unentgeltlich weitergegeben und dürfen nicht verkauft werden.

Insgesamt 120 Abnehmer

Momentan ist der Fair-Teiler von Stefanie Lehnes noch privat, im Lauf des Jahres soll er aber öffentlich zugänglich werden. Von dort aus können es andere Menschen abholen, die ebenfalls gegen die Verschwendung von Nahrung sind. Im Fall von Betzenstein informieren die Retter ihre insgesamt etwa 120 "Abnehmer" per Smartphone über eine Whatsapp-Gruppe, dass bei Stefanie Lehnes "neue" Lebensmittel eingetroffen sind.

Martina Vogel wohnt in Lauf und hat ihren Fair-Teiler dort. Auch sie hat eine Whatsapp-Gruppe, informiert eine Nutzerin der geretteten Lebensmittel aber auch per Festnetztelefon, da diese kein Konto bei dem Messenger-Dienst hat. Die geretteten Lebensmittel sind sowohl für die "alleinerziehende Mutter mit drei Kindern wie auch für den Porsche-Fahrer", sagt Lehnes. Alle sind gleich: "Wir machen keinen Unterschied – Hauptsache, die Lebensmittel werden gegessen und landen nicht in der Tonne", so Lehnes. Als Konkurrenz zu den Tafeln, die "überschüssige", aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel sammeln und diese an Bedürftige weitergeben, sehen sich die Foodsharer nicht. Eher als Ergänzung, denn sie holen nur Lebensmittel aus Betrieben, die nicht mit den Tafeln kooperieren.

Alleine könnten die drei Foodsaver die Abholungen bei den Lebensmittelmärkten gar nicht schaffen. Mittlerweile haben sie etwa 20 Abholer, die mit anpacken. Trotzdem suchen die drei Botschafter noch mehr Unterstützer, um noch mehr Lebensmittel zu retten. Neun Betriebe in der östlichen Fränkischen Schweiz und einem Teil des Pegnitztals haben ihre Bereitschaft erklärt, ihre abgeschriebenen Lebensmittel zu spenden.

Bei einigen Betrieben werden die Abholungen regelmäßig durchgeführt, bei anderen auf Abruf. Das finden die Foodsaver gut, denn im besten Fall schaffen sie es, irgendwann nichts mehr abholen zu müssen. "Wir wollen auf die Verschwendung aufmerksam machen", so Lehnes. Ihre Erfahrung zeigt, dass kleine Betriebe sich bezüglich der Bestellungen besser umstellen, als große. Sie schaffen es, weniger zu bestellen.

Der Sohn hilft mit

Wenn doch einmal etwas abgeholt werden muss, hilft der neunjährige Sohn von Ronny Kunze mit. Und die Babys von Stefanie Lehnes und Martina Vogel waren "schon im Bauch" beim Lebensmittelretten dabei. "Die Kinder lernen dabei was für's Leben", findet Kunze: Wie geht man verantwortungsvoll mit Lebensmitteln um? Und die Eltern stellen sich mittlerweile nicht mehr die Frage "Was koche ich?", sondern, "was ist da, aus dem ich etwas machen kann?".

Obwohl sie regelmäßig Lebensmittel retten, bedeutet das nicht, dass Lehnes und ihre Mitstreiter nicht mehr einkaufen gehen. Ganz im Gegenteil: "Wir geben immer noch so viel Geld aus wie vorher", sagt Kunze. Und Lehnes ergänzt: "Wir gehen jetzt hochwertiger einkaufen, wie beim Öl oder Fleisch. Ich achte jetzt viel mehr auf regionale und Bio-Produkte."

Makelloses Essen gefragt

Nur Obst und Gemüse, das kauft Martina Vogel kaum noch. Warum, erklärt Stefanie Lehnes, indem sie ihren Obstkorb holt und ihn zeigt. Darin befindet sich ausschließlich gerettetes Obst — Birnen, Mandarinen eine Papaya —, das keinen Mangel aufweist. Lediglich ein Apfel hat eine winzige braune Stelle. "So was kauft niemand, obwohl man es einfach wegschneiden könnte. Aber die Menschen wollen makelloses Essen", sagt die Betzensteinerin mit bedauernder Stimme.

Und dann fällt ihr doch noch ein Beispiel ein, wie sich ihr Einkaufsverhalten geändert hat. Durch das Foodsharing hat sie einmal Soja-Joghurt und Frühstücksflocken gerettet. Beides hätte sie selbst nie gekauft, doch vom Joghurt ist sie selbst überzeugt und ihre große Tochter will mittlerweile auch nur noch diese eine besondere Sorte von Frühstücksflocken.

Kerstin Goetzke Nordbayerische Nachrichten Pegnitz/Auerbach E-Mail