Trockau: Start in die Adventszeit mit Märkten und Christkindern

Beim Mühlenadvent in der Hedelmühle gab es eine musikalische Einlage - vor 30 Minuten

TROCKAU - Das erste Adventswochenende war der Auftakt für eine Reihe von Advents- und Weihnachtsmärkten in der Region. Allerdings war das Wetter alles andere als winterlich.

Beim Mühlenadevent in der Hedelmühle wurden überwiegend kunsthandwerklich hergestellte und selbst gefertigte Weihnachtsartikel und Geschenkideen angeboten. © Klaus Trenz



Beim Mühlenadevent in der Hedelmühle wurden überwiegend kunsthandwerklich hergestellte und selbst gefertigte Weihnachtsartikel und Geschenkideen angeboten. Foto: Klaus Trenz



An 14 Ständen gab zum Beispiel es für die Besucher des Mühlenadvents der Hedelmühle bei Trockau am Samstag und Sonntag überwiegend kunsthandwerklich hergestellte und selbst gefertigte Weihnachtsartikel und Geschenkideen sowie eine Reihe von kulinarischen Genüssen.

Während in der großen Scheune der Mühle weihnachtliche Stimmung aufkam (Bild), ließ das Schmuddelwetter am Sonntag im Außenbereich eher keinen Platz für vorweihnachtliche Gefühle. Das trübte aber nicht die gute Laune von Mühlenbesitzer und Chorleiter Ottmar Schmidt, der dort am Samstag den St.-Thomas-Chor bei seiner musikalischen Einlage dirigierte. Am Sonntag sorgte der Chor der Trockauer Kindergartenkinder für die musikalische Umrahmung des Mühlenadvents.

klt