Trockauer Autobahnkirche quasi fertig erneuert

Die Maßnahme in St. Thomas: Viel Energie für wenig Kosten - vor 1 Stunde

TROCKAU - Wenn in Trockau die Fliesenleger ihre Sachen zusammenpacken, dann ist der Umbau in der Autobahnkirche St. Thomas so gut wie abgeschlossen. Damit neigt sich „das größte ökologische Projekt der Erzdiözese Bamberg“ seinem Ende zu.

Der neue Sandsteinboden in der Trockauer Autobahnkirche St. Thomas ist am Freitagmittag nahezu fertiggestellt. Die Mitarbeiter der beauftragten Firma reinigen und streichen den Boden noch ein. Ist der Boden drin und die Kirchenbänke wieder darauf gestellt, ist die Maßnahme quasi abgeschlossen. © Fotos: Andrea Munkert



Dort ist die Geothermie-Heizung inzwischen frisch eingebaut. Die Fliesenleger reinigen und streichen die Natursandsteinfliesen an diesem Freitagmittag ein und knien auf dem Boden. Aus dem alten Holz, das den Kirchenboden bis April geziert hat, ist ein Grund entstanden, der sich nun an die Altar-Fliesen anpasst und eine Fußbodenheizung beherbergt.

Kirchenpfleger und Bauleiter Hans Hümmer zeigt die Geothermie-Anlage im Keller der Kirche St. Thomas. Hier wird das Wasser aus einer Sohle eingespeist und erwärmt bevor sie das Kirchenschiff dann anwärmt. Auch Dach und Kreuz sind neu.



„Es ist ein Zukunftsprojekt“, sagt der Bauleiter und Kirchenpfleger Hans Hümmer, als er die Treppenstufen in den Keller der Kirche hinuntersteigt, in dem sich das Herz der neuen Geothermie-Anlage befindet. „Eines im Schöpfungsbewusstsein, das Ressourcen schont, Energie bewahrt und damit den kommenden Generationen zuträgt.“

240 000 Euro haben der Einbau und die neue Anlage gekostet. „Doch es wäre uns viel teurer gekommen, wenn wir dort nicht so viel Fläche auch um die Kirche herum aufweisen könnten. Sonst wäre uns die neue Heizanlage viel teurer gekommen“, sagt Hümmer. Denn der Grund um die Kirche herum gehört der Pfarrgemeinde. Und dort sind im Boden 17 Bohrungen mit je einer Länge von 93 Metern eingebracht worden, die in einer Art Sohle beziehungsweise Schacht zusammenlaufen und dann über ein Rohr in der weißen Kirchenwand einfließen.

Bilderstrecke zum Thema Neues Trockauer Kirchturmdach soll 200 Jahre halten Mit der Weihe des Kreuzes fand die Turmsanierung an der Autobahnkirche in Trockau ihren würdigen Abschluss. Mit einem Finanzaufwand von rund 180 000 Euro waren vorher das Dach mit Kupfer neu eingedeckt und die Sandsteinfassade neu verputzt worden. Jetzt stellt das Kreuz die Reisenden auf der A9 wieder unter den Schutz Gottes.



Eine Pumpe erwärmt das Wasser und verteilt es über ein Labyrinth an silbernen Rohren und Schlaufenleitungen unter den Steinfliesen im Kirchenraum. Dort fließt das Warmwasser in einem Zyklus wieder zurück in den Keller in einen Sammelschacht. „Mit einem Einspeisungsfaktor 1 erreichen wir das Vier- bis Fünffache an Energieleistung“, sagt Hümmer. Das heißt: Durch die neue Anlage kann um das Vier- bis Fünffache eingeheizt werden. „Wir haben immense Einsparungen, haben jetzt kostenlose Energie-Aufbereitung. Wir können damit nun ständig den Kirchenraum beheizen.“

Auch das Dach des Turms und das Kreuz sind neu.



Rund 20 000 Besucher, die jährlich von der Autobahn abfahren und in die Kirche kommen, und dazu 20 000 Besucher in den laufenden Gottesdiensten werden es dann warm haben, wenn sie zum Beten dorthin kommen. „Es ist das größte Projekt seiner Art in der Erzdiözese Bamberg, wenn nicht gar im ganzen Raum“, fügt Hümmer an. Wenn die Arbeiter am Abend ihre Utensilien und Werkzeuge einpacken, ist der Fußbodenbereich fertig – damit dann die Kirchenbänke an ihren Platz zurückfinden und an diesem Sonntag bereits für die nächsten Gottesdienstbesucher eine Sitzmöglichkeit bieten. Mit diesen Schritten, sagt Hümmer, seien 90 Prozent der Gesamtmaßnahme in St. Thomas bewältigt. Alles in allem wird die Maßnahme spätestens Ende September abgeschlossen sein, prognostiziert der Bauleiter.

Bereits rund 180 000 Euro hatte die Renovierung des Kirchturms und des Dachs gekostet (wir berichteten), die Ende Juni mit Aufstellung des Goldenen Kreuzes beendet worden war.

