Trockauer holt den König von Mallorca

Markus Wätzold hat sich eine eigene Agentur für die Vermarktung von Volx-Musikbands, Events und Schlagerstars aufgebaut - vor 3 Stunden

TROCKAU - Angefangen hat alles auf dem Fußballplatz, genauer gesagt bei der SG Trockau. Vor sieben Jahren haben die Jungs der Volx-Musik-Band "Bassd Scho" Markus Wätzold gefragt, ob er sie managen möchte — weil er das Zeug dafür habe. Der Rest ist eine bunte und klangvolle Geschichte. Die umschließt auch die Schlager-Dauergröße Jürgen Drews.

Markus Wätzold (li.) hat auch ein Arrangement mit Schlagerstar Jürgen Drews. Ihm hat der Künstler- und Eventmanager zum Beispiel einen Auftritt bei einem Pferderennen vermittelt. © F.: privat



Markus Wätzold (li.) hat auch ein Arrangement mit Schlagerstar Jürgen Drews. Ihm hat der Künstler- und Eventmanager zum Beispiel einen Auftritt bei einem Pferderennen vermittelt. Foto: F.: privat



Letzten Endes drehe sich alles um Herzblut und Beharrlichkeit, sagt Markus Wätzold, ein Techniker. Damit hat er es weit gebracht in einer Branche, die heiß umkämpft und sehr wechselhaft ist. Der 35-Jährige ist nebenberuflich Manager und Vermittler von Künstlern aus der jungen Volksmusik-Branche, die sich zur Unterscheidung von den älteren Semestern Volx-Musik nennt. "Die Jungs von ,Bassd Scho‘ haben mich vor sieben Jahren gefragt, ob ich sie als Manager begleiten möchte, weil ich gerne rede und gut organisieren kann."

So hat alles begonnen. Inzwischen hat Wätzold viele "A-Künstler der Branche" an verschiedene Veranstalter, darunter zum Beispiel das Musiccenter Trockau oder viele Gemeinden, vermittelt und betreut. Zweimal hat der Trockauer sogar Schlagerkönig Jürgen Drews an den Veranstalter gebracht: Er hatte ihn für ein Pferderennen bei Berlin vermittelt. "Ich konzentriere mich auf die Volx-Musik, also auf jungen deutschen Schlager im weitesten Sinne", sagt Wätzold, der sich als "Oberfranke durch und durch" bezeichnet und abends nach einem langen Tag mit dem Mountainbike durch den Lindenhardter Forst nahe Creußen fährt oder mit Freunden Fußball spielt.

Wätzolds Portfolio an Künstlern ist beachtlich. Neben den "Baggmers Buam"" und "Bassd Scho", die er als Manager exklusiv unter Vertrag hat und deren Alben-Produktionen er gestaltet und begleitet, zählen dazu G.G. Anderson, die Kastelruther Spatzen, Mallorca-Sänger Mickie Krause, das Andreas-Gabalier-Double Joey Gabalögl, die Kultband "Voxx-Club", die vermutlich "beste Partyband 2017" namens "Partyfieber" oder der aus der Sendung "Bauer sucht Frau" bekannte Schäfer Heinrich, Partyrapper K ay One oder DJ Antoine.

Sie alle vermarktet er deutschland- und europaweit. "Ich könnte auch Helene Fischer oder Andreas Gabalier buchen, aber das ist halt eine Kosten- und eine Zeitfrage", sagt er. "Ich habe viele Anfragen von Künstlern. Doch ich nehme zum Beispiel nie zwei oder drei Künstler aus der gleichen Richtung, sondern bevorzuge ein gut ausgewähltes Potpourri, weil ich weiß, dass ich das vermarkten kann."

Um in sein Portfolio aufgenommen zu werden, sagt Wätzold, brauchten auch die Künstler den absoluten Willen, durchzustarten und sich den Erfolg zu erarbeiten. "Wenn jemand kommt und will, dass ich ihn im ersten Jahr gleich auf 20 Veranstaltungen bringe, dann geht das nicht zusammen – dafür gibt es in der Branche zu viel Angebot. Das ist wie ein Schneckenrad, da geht es um die Produktion eines Albums, Promotion und überhaupt PR", erklärt der Vater zweier Söhne, der hauptberuflich Angestellter in der Metallindustrie ist, voller Stolz. Weil er weiß, wie viele Nächte voller Arbeit, wie viel Klinkenputzerei und Kontakteknüpferei dahinter stehen. "Ich habe mir das selbst aufgebaut, das war ein hartes Brot, ich hatte Wochen mit 70 oder 80 Stunden plus Wochenenden, an denen ich unterwegs war, um mich in der Branche vorzustellen und die Künstler kennenzulernen." Nachts kümmert er sich um die Buchhaltung, Mails und alles, was anfällt. Wenn noch Zeit für Entspannung ist, unterhält er sich mit seiner Frau oder schaut sich Geschichtsdokus im Fernsehen an.

Am Anfang, erinnert sich Wätzold, sei er von Nachbarn und Bekannten belächelt worden. "Das war für mich der Ansporn, es allen zu zeigen. Inzwischen hat sich das für mich rentiert." Doch natürlich ist Hauptantrieb, dass "das Managen mein Hobby, ja fast mein Traumberuf ist", sagt er. Er ist seit 20 Jahren im gleichen Betrieb angestellt, und den Job möchte er nicht aufgeben. "Ich bin zufrieden so, wie es ist – da bin ich sehr katholisch und weiß, wo ich herkomme", lacht er. Überhaupt mache er das auch aus Heimatverbundenheit; viel Zeit verbringt er in der Trockauer Gemeinschaft. Seine Wurzeln habe er fest im oberfränkischen Boden geschlagen, deswegen wollte er auch nie weg — um zum Beispiel in Berlin Fuß zu fassen.

Mittwoch ist Training mit der F-Jugend

Seine rare Freizeit verbringt Wätzold vor allem mit seiner Frau Stefanie, die "mir den Rücken freihält und ohne die das alles nicht so laufen könnte". Und mit seinen Jungs: Toni (8) und Felix (5). Fußball ist das, was in der Freizeit bei Wätzold und seinen Söhnen an erster Stelle steht. "Jeden Mittwoch trainiere ich sie und die 20-köpfige F-Jugend der SG Trockau. Früher habe ich selbst ambitioniert gespielt." Jeden Abend kicken die Wätzold-Männer in ihrem Garten, gucken sich Spiele der regionalen Teams an oder besuchen den FC Bayern.

Die Sonntage gehören der Familie: Entweder wandern Wätzolds nach Büchenbach oder Pegnitz-Leups oder fahren mit dem Rad. "Wir kehren gerne ein, machen Brotzeit. Das Leupser Bier schmeckt mir am besten – ich mag‘s bodenständig." Daher bevorzugt er: "Urlaub in Bayern, gern im Berchtesgardener Land".

Die Redaktion von "Wohin in Nordbayern" fragt Menschen aus der Region nach ihren Lebensumständen und Freizeitgewohnheiten. Diesmal haben wir uns mit Markus Wätzold aus Trockau (bei Pegnitz), Manager für Volx-Musikbands, unterhalten. Ein Gespräch über Fußballtraining mit der F-Jugend, Ferien "dahoam" und Leupser Biergärten.

ANDREA MUNKERT