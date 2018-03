Troschenreuth: Amüsante Dramatik im Mundarttheater

TROSCHENREUTH - "Dumm gelaufen", stellte Magdalena Bär (Beate Neukam) zum Schluss fest. Dabei war eigentlich alles noch mal gut gegangen, aber eben nur fast. Seit 25 Jahren besteht das Troschenreuther Mundarttheater und zeigte aus diesem Anlass mit "Sa(r)g die Wahrheit" eine turbulente Kriminalkomödie.

Manfred Popp (links) als Kommissar Schwarz und Kilian Dettenhöfer (rechts) als Inspektor Hubble ermittelten auf ihre ganz eigene Art bei „Sa(r)g die Wahrheit“, das das Troschenreuther Mundarttheater präsentierte. © Ralf Münch



Durch ein gewaltiges Pensum an Text beeindruckte Hauptdarstellerin Neukam. Im Stück gab sie eine drittklassige Schauspielerin – dies aber erstklassig. Zusammen mit ihrem Mann Jogi (Hans-Georg Hagen) versuchte sie durch einen fingierten Unfall an eine Versicherungssumme heranzukommen, um dann ein sorgenfreies Leben führen zu können. Doch dabei kommen ihr immer wieder gewaltige Schwierigkeiten in den Weg.

Da ist die penetrante Nachbarin Frau Lauer (Daniela Förster), die mit ihrer Neugier und Tratscherei das ganze Vorhaben in Gefahr bringt. Oder die pingelige Sachverständige der Versicherung Humbug-Mülleimer, Frau Kaiser (Corinna Budek), die alles schnell durchschaut hat.

Geniales Ermittlerduo

Genial auch das Ermittlerduo Kommissar Schwarz (Manfred Popp) und Inspektor Hubble – wie das Weltraumteleskop – dargestellt von Kilian Dettenhöfer. Sie hatten ihre ganz eigene Art, die Menschheit "in all ihrer Schrecklichkeit zu demaskieren". Da passte das Techtelmechtel des Inspektors mit dem Hausmädchen (Elena Arnold) Lisa Bonn – in Analogie zur Hauptstadt Portugals – perfekt dazu.

Für Begeisterung beim Publikum sorgten auch die Bestatter-Geschwister Aloisius Himmel (Mario Bößl) und Angie Hölle (Karolin Buchfelder). Das schrille Paar hatte in dem Stück ordentlich zu tun, die diversen Leichen, die anfielen, "diskret, pietätvoll und ohne zu fragen" zu entfernen.

Und da kommt eigentlich die Hauptrequisite ins Spiel: der Sarg. In drei verschiedenen Designs – mit Leopardenbezug, in pinkem Lackleder und mit schwülstigen Ornamenten – sorgte er beim Publikum mehr für Heiterkeit, als die sonst übliche Betroffenheit bei seinem Anblick auszulösen.

Mit Inbrunst

Unter der Regie von Rebecca Brinkmann zeigten die Schauspieler große Begeisterung für ihre Rollen und verkörperten diese mit Inbrunst. Das sonst schlichte Bühnenbild wurde durch mehrere Schwarzlichteinlagen aufgepeppt. Und auch die Titelmelodien von "Miss Marple" und "Tatort" verliehen der Komödie eine amüsante Dramatik. Ergänzt wurde das Ganze noch durch geschickt platzierte Telefonszenen und knallende Türen, dass das Bühnenbild manchmal wackelte.

Das Troschenreuther Mundarttheater hat wieder ein unterhaltsames Stück präsentiert, dass zum einen dadurch bestach, dass keiner Hochdeutsch sprach. Zum anderen, dass immer ein Bezug zur Heimat – sei es Troschenreuth, Thurndorf, Pegnitz oder Pottenstein – da war. Also nicht wirklich "dumm gelaufen", sondern perfekt.

FRAUKE ENGELBRECHT