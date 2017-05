Troschenreuth: "Walperer" schlugen über die Stränge

TROSCHENREUTH - Nicht schlecht staunte so mancher, der am 1. Mai am Bushäuschen in Troschenreuth vorbeikam. Dort hatten Vertreter der Walpurgisriten einen Autoanhänger mit Gartensesseln auf dem Dach platziert. Mitunter schlugen die „Walperer“ aber auch über die Stränge, heißt es von der Polizei.

Nanu, was macht denn der Autoanhänger mit den Gartensesseln da auf dem Dach des Bushäuschens in Troschenreuth? © Harald Saß



Die Troschenreuther hatten das Wochenende genutzt und gut aufgeräumt, so dass die „Walperer“, die traditionsgemäß in der Nacht zum 1. Mai durch das Dorf ziehen, und alles, was nicht gesichert ist, davontragen, dieses Jahr nur wenig fanden. Hauptsächlich musste öffentliches Mobiliar, beispielsweise aus dem Kindergarten, „daran glauben“.

Ein paar kreative Arrangements waren am frühen Morgen dann doch zu sehen: So zierte ein Autoanhänger nebst zweier Gartensessel und einem Wäschekorb die Bushaltestelle in der Siedlung. Auf den Verkehrsinseln in der Thurndorfer Straße luden Sitzmöbel zum Verweilen ein. Offensichtliche Zerstörungen waren auf den ersten Blick nicht erkennbar.

Tisch geklaut

Die Polizei sah das jedoch anders: Leider sei das Brauchtum heuer übertrieben worden, heißt es von dort. So seien nicht nur wie üblich Gartengeräte, Mülleimer und Fußmatten fortbewegt und in näherer Entfernung abgelegt worden, sondern auch zwei Gartenstühle und ein Tisch entwendet und eine Gartenbank sowie ein Liegestuhl beschädigt worden.

Insgesamt wird der Schaden mit rund 400 Euro beziffert. Die Polizei geht davon aus, dass die Vertreter der Walpurgisriten für den Schaden einstehen und sich mit dem Geschädigten umgehend in Verbindung setzen. Ansonsten wären weitere strafrechtliche Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Pegnitz die Folge.