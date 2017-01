Troschenreuther Kindergarten schlüpft bei Feuerwehr unter

TROSCHENREUTH - In der Not rücken die Troschenreuther zusammmen. Das haben sie schon oft bewiesen. Auch jetzt nach einem Wasserschaden im Kindergarten zeigt sich der Zusammenhalt im Dorf: Die Feuerwehr hat dem katholischen Kindergarten St. Martin ihren Schulungsraum überlassen.

Das Notquartier im Schulungsraum der Feuerwehr Troschenreuth ist gemütlich eingerichtet. Im Bild: Erzieherin Margit Thiem (links) beim Spielen mit einem Mädchen und zwei Jungs. © Foto: Ralf Münch



Dort, wo eigentlich Feuerwehrleute lernen, wie man sich im Brandfall richtig verhält, spielen nun Mädchen und Jungen mit Playmobil-Männchen und hören den Erzieherinnen zu, die ihnen Geschichten vorlesen. Seit fast drei Wochen sind die 24 Kinder in dem hellen Raum untergebracht.

Am 9. Januar, nach dem Ende der Weihnachtsferien, zogen sie von der benachbarten Kindertagesstätte in den Feuerwehrraum um. Zwei, drei Eltern halfen den Mitarbeiterinnen dabei. „Am Anfang war es für die Kinder ein Abenteuer, nun ist es für alle normal“, sagt Kindergartenleiterin Daniela Pracht. Und sie fügt hinzu: „Voraussichtlich nächste Woche können wir zurückkehren.“

Strang wird abgekapselt

Im eigentlichen Domizil der Gruppe ist eine Fachfirma dabei, eine neue Wasserleitung zu legen. Das Leck in der Fußbodenheizung ist zwar laut dem Kindergarten-Beauftragten Wolfgang Hempfling am Ende der Ferien geortet worden, eine Reparatur jedoch zu aufwändig. Deshalb wird der undichte Strang im Altbau abgekapselt und eine neue Leitung zum Personal-WC gelegt.

Entdeckt wurde der Wasserschaden Mitte Dezember, das Wasser war bereits die Wände hochgezogen. „An einer Außenwand war sogar der Putz abgeplatzt“, sagt Hempfling. Trocknungsgeräte wurden herangeschafft, um das Mauerwerk zu entfeuchten. Zu allem Unglück fiel am 16. Januar noch die Heizung fast komplett aus, sodass Notheizlüfter aufgestellt werden mussten.

Als nach Weihnachten feststand, das ein Umzug unausweichlich ist, stand auch das Pfarrhaus als Ausweichquartier zur Diskussion. Darüber, dass die Feuerwehr ihren Raum anbot, ist Pracht froh: „Wir sind dankbar für das Asyl. Schön, dass in Troschenreuth alle zusammenhelfen.“ Die Alternative Pfarrhaus wäre vom Umzug her ein großer Aufwand gewesen“, sagt Gruppenleiterin Barbara Riedl-Meier. Und wenn Materialien geholt werden müssen und Büroarbeit erledigt werden müsse, sei diese Lösung die einfachere.

Reibungsloser Betrieb

„Der Betrieb funktioniert reibungslos. Der Tagesablauf kann so ablaufen, wie in den Räumlichkeiten des Kindergartens“, sagt Daniela Pracht. Die Kinder hätten es „richtig cool“ gefunden, zur Feuerwehr zu gehen. Das meint auch die sechsjährige Sophie, die bei der Kinderfeuerwehr Troschenreuth aktiv ist: „Ich bin ein Feuerwehrfan.“ Und der fünfjährige Hannes sagt: „Es macht Spaß, hier zu spielen.“ „Die Kinder bekommen hier etwas vom Feuerwehralltag mit“, so Pracht. Dennoch ist sie froh, wenn die Gruppe wieder in den gewohnten Raum zurück kann. Denn die jetzige Situation sei schon eine Erschwernis. „Wir hoffen, dass es nicht mehr so lange dauert.“

