Troschenreuther zeigen Fitzgerald-Kusz-Komödie

Mundartheater "Letzter Wille" - Wenn gierige Erben sich um das Vermögen zoffen - 17.02.2017 18:11 Uhr

TROSCHENREUTH - Die nachtschwarze Erbschafts-Komödie "Letzter Wille – ein Leichenschmaus" aus der Feder des Nürnberger Dialektautoren Fitzgerald Kusz hat in der Fassung des Troschenreuther Mundarttheaters am Freitag, 10. März, 19.30 Uhr, im Gasthaus zum Roten Ochsen Premiere. Eine Attacke auf die Lachmus-

Der dahergelaufene Musiker Klaus soll auf keinen Fall erben: Szene aus dem Fitzgerald-Kusz-Stück „Letzter Wille“, das vom Ensemble des Troschenreuther Mundarttheaters auf die Bühne gebracht wird. © Foto: privat



Die Theatergruppe hat sich mit "Letzter Wille" eines der bissigsten Bühnenstücke des mittelfränkischen Paradelästerers Kusz vorgenommen: Nach dem Tod der alleinstehenden Erbtante Martha geht der Streit über das vermeintlich vorhandene Vermögen los: Die Verwandtschaft trifft sich nach der Beerdigung in der muffigen Wohnung der toten Tante — und lässt schnell die Maske fallen.

Das Hauen und Stechen beginnt. Jede und jeder will einen möglichst hohen Anteil des Erbes, alle fühlen sich übervorteilt und von den anderen hintergangen, ein skrupelloser Kampf um jede Vase, jedes Möbelstück tobt. Auch in Tante Marthas Privatleben wird ausgiebig gewühlt. Einig ist sich die gierige Erben-Bande eigentlich nur darin, dass dem Musiker Klaus kein Cent des Nachlasses zusteht. Als ein Testament der verblichenen Erbtante auftaucht, werden sofort Zweifel an dessen Gültigkeit und Echtheit geäußert. Motto: "Wer zuletzt lacht, erbt am besten."

In dem Stück stehen Daniela Förster, Melissa Heieis, Hans-Georg Hagen, Beate Neukam, Wolfgang Hempfling, Kerstin Vogel, Helmut Dettenhöfer und Manfred Popp auf der Bühne. Regie führte Georg Mädl, Rebecca Brinkmann war für die Choreografie zuständig. Das reibungslose Funktionieren der Technik ist Sache von Andreas Sporrer und Tim Lange.

Essen vor der Vorstellung

Wer will, kann im Gasthaus zum Roten Ochsen (Oberpfälzer Straße 30, 91257 Pegnitz-Troschenreuth) vor dem Theaterstück auch zu Abend essen. Um Vorbestellung wird gebeten.

Anmeldung per E-Mail unter robert.neukam@freenet.de oder per Telefon unter (0 92 41) 29 05 (ab 18 Uhr). Vorstellungen nach der Premiere gibt es jeweils an Freitag und Samstag, 17., 18., 24., 25. und 31. März; außerdem am Samstag, 1., Freitag, 7., und Samstag, 8. April. Beginn der Aufführung jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter www.mundarttheater.de