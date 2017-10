Trotz 327 Neubürgern: Pegnitz hält den Ball flach

Einwohnerzahl sinkt allmählich — Bei Empfang präsentieren sich erstmals Vereine - vor 11 Minuten

PEGNITZ - Bürgermeister Uwe Raab (SPD) stand in der Pegnitzer Wiesweiherhalle auf der Bühne beim fünften Neubürgerempfang. Erstmals stellten sich dort auch etliche Pegnitzer Vereine an Informationsständen vor.

Bürgermeister Uwe Raab (links) begrüßte in der Wiesweiherhalle bei einem Empfang zirka 80 Neubürger, die im vergangenen Jahr nach Pegnitz gekommen sind. © Ralf Münch



Bürgermeister Uwe Raab (links) begrüßte in der Wiesweiherhalle bei einem Empfang zirka 80 Neubürger, die im vergangenen Jahr nach Pegnitz gekommen sind. Foto: Ralf Münch



Uwe Raab präsentiert die oberfränkische Stadt in ihren verschiedenen Facetten: Er spricht über die Kultur, die Wirtschaft und das Freizeitangebot, eben all das, was Pegnitz ausmache.

"In den vergangenen 15 Jahren sind es immer weniger Bewohner geworden. Was viel am demografischen Wandel liegt", bilanziert der Bürgermeister. Da gehe es Pegnitz nicht anders als anderen Kleinstädten.

Werbung machen

Im Dezember 2015 zählte die Gemeinde noch 13 474 Einwohner mit Erstwohnsitz, Ende Dezember 2016 war deren Zahl auf 13 468 geschrumpft. Das sei zwar nur ein minimaler Rückgang, doch steter Tropfen höhle den Stein. Umso wichtiger war es den Veranstaltern, bei dem Empfang am vergangenen Freitag auch die Werbetrommel zu rühren. Rund 80 der 327 eingeladenen Neubürger waren gekommen.

327 Neubürger — das hört sich zunächst nach viel an, doch die Zahl täuscht. Denn darunter fallen nicht nur Zugezogene, sondern beispielsweise auch Babys und Flüchtlinge. Unter dem Strich wird die Bevölkerung aufgrund von Wegzügen oder Sterbefällen weniger.

RALF MÜNCH