Pottenstein ist bekannt durch seine stilvollen Fachwerkhäuser und die Burg. Geht man jedoch etwas an der Püttlach aufwärts, so entdeckt man eine beispielhafte Neuentwicklung. Ein altes Firmengebäude wurde mit einem Seniorenwohnheim bebaut, der Lauf der Püttlach wohltuend renaturiert. Harmonische Bachränder, Steinsetzungen und das Einbeziehen des Flusses in die Gesamtgestaltung sind sehr wohltuend. Kein Wunder, dass der neu gestaltete Kulturpark Püttlachtal schon als Gegenpol zur Erlebnismeile gesehen wird, ist er doch das Eingangsportal zu einem der schönsten Täler der Fränkischen Schweiz.

Auf Einladung der Marine weilte wieder eine Pegnitzer Abordnung am Patenboot in Kiel. Auf dem Programm standen Besuche der Seefahrer-Ehrenmale in Laboe und Möltenort, ein Grillabend an Bord sowie eine Ausfahrt in die Kieler Förde. Dabei schipperte die "Pegnitz" an nicht weniger als vier Kreuzfahrtschiffen im Stadthafen sowie an der neuesten und mit 850 Millionen Euro auch teuersten Fregatte der Bundesmarine vorbei.