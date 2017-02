Trotz Führerscheinsperre auf der A9 unterwegs

Thüringer mussten seinen BMW nach einer Kontrolle bei Hormersdorf abstellen - vor 11 Stunden

HORMERSDORF - Bis zum März 2017 war gegen einen 42-jährigen Thüringer eine Führerscheinsperre aktiv. Weil er die am Mittwochmittag ignorierte, musste er seinen Wagen nach einer Kontrolle an der Ausfahrt Hormersdorf abstellen..

Obgleich ihm die Fahrerlaubnis vor geraumer Zeit entzogen worden war, setzte sich der Mann am Mittwoch in seinen BMW und fuhr auf der Autobahn in Richtung München. An der Ausfahrt Hormersdorf hielt ihn eine Streife zu einer Routinekontrolle an. Dabei erklärte der 42-Jährige, dass er seinen Führerschein vergessen habe.

Bei der folgenden Überprüfung kam sofort die Führerscheinsperre ans Licht. Der Thüringer wird deshalb wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Seinen BMW musste er abstellen, den Schlüssel stellten die Beamten sicher.

rr