Truppenübungsplätze: Petition abgewiesen

Gemeinden um die Truppenübungsplätze gehen leer aus - vor 53 Minuten

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Rückschlag für 16 Randgemeinden der Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels: Sie erhalten erst einmal keine Ausgleichszahlungen für Belastungen aus den Militäreinrichtungen.

Medientag am Truppenübungsplatz Hohenfels. © Edgar Pfrogner



Medientag am Truppenübungsplatz Hohenfels. Foto: Edgar Pfrogner



Der Innenausschuss des Landtags wies mit den Stimmen der CSU eine von mehreren Kommunen unterstützte Petition des Marktes Schmidmühlen ab. Auch die Gemeinden Auerbach, Königstein, Freihung, Kirchen-thumbach, Edelsfeld und Weiherhammer gehen somit leer aus. Auch sie hatten eine Petition verfasst und damit ihren Protest gegen die Ungleichbehandlung ausgedrückt. Denn vier Gemeinden, die an den beiden Truppenübungsplätzen liegen — darunter Eschenbach und Grafenwöhr — bekommen Ausgleichszahlungen.

Der Landtag hatte 1981 allen betroffenen Gemeinden einen Ausgleich zugesagt. Doch der Bund weigerte sich zu zahlen. Deshalb müsse der Freistaat Bayern einspringen, meint nicht nur der FW-Abgeordnete Joachim Hanisch (Schwandorf).

Für Ausgleichszahlungen sei der Freistaat nicht zuständig, argumentierte der CSU-Abgeordnete Alexander Flierl: "Das Grundgesetz ist da eindeutig. Artikel 106, Absatz 8 des Gundgesetzes spricht ganz klar davon, dass der Bund zuständig ist." Die CSU wolle sich in Berlin aber weiter für die Anrainergemeinden einsetzen, versprach Flierl.

"Ich bin enttäuscht, vor allem über die Argumentation. Es sind seit Jahren, dieselben Fakten und Zahlen, die gebracht werden", sagt der Bürgermeister der Marktgemeinde Königstein, Hans Koch (CSU-EL). Es sei nichts vorgebracht worden, was zur Lösung des Problems beitragen würde. "Es ist wieder alles auf den Bund geschoben worden." Nun müsse man erst einmal die schriftliche Stellungnahme aus dem Landtag abwarten. Dann werde er sich mit den Vertreten der betroffenen Anrainergemeinden in Verbindung setzen. Gemeinsam werde man dann überlegen, "was noch zu tun sein wird".

"Wir können den Rechtsweg gehen oder das Thema auf sich beruhen lassen", sagt Hans Koch. Er wirft früheren Regierungen "inhaltliche Versäumnisse" vor. Dabei gebe es viele Möglichkeiten, die Probleme der Gemeinden, die an die Truppenübungsplätze angrenzen, zu lösen.

Wenn so entschieden worden ist, gebe es wohl eine klare Zuständigkeit beim Bund, so der Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA). Doch geschlagen geben will er sich deshalb noch nicht: "Solange es eine Chance gibt, werden wir nicht aufgeben." Eine Ungerechtigkeit sei die jetzige Situation auf jeden Fall, meint Neuß.

Ob die Entscheidung des Innenausschusses des Landtags eine Ungerechtigkeit ist, könne er hingegen nicht beurteilen. Auch Neuß will erst einmal die schriftliche Stellungnahme aus München lesen, um dann das weitere Vorgehen mit den anderen Gemeinden zu besprechen.

HANS-JOCHEN SCHAUER