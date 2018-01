Tüchersfeld: Heuer Sanierung des Leitungsnetzes?

TÜCHERSFELD - Nach dem Anschluss als Wassergast an die Wiesentgruppe, läuft die Wasserversorgung in dem Pottensteiner Ortsteil nach wie vor im Probebetrieb. Das liegt daran, dass das Wasserleitungsnetz schon im vergangenen Sommer hätte saniert werden sollen. Bisher ist noch nichts passiert, was wiederum am Breitbandausbau liegt, der sich verzögert.

Unter fachkundiger Aufsicht durch Wasserwart Rudi Messingschlager öffneten im vergangenen März die Bürgermeister Stefan Frühbeißer (rechts) und Hanngörg Zimmermann (links), der Vorsitzender des Zweckverbandes der Wiesentgruppe ist, den Schieber zur Wasserlieferung mit Wiesentgruppen-Wasser für Tüchersfeld. © Thomas Weichert



Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer hatte beim Pressetermin im vergangenen März zum Start der Wasserversorgung durch die Wiesentgruppe in Tüchersfeld angekündigt, dass parallel zum Breitbandausbau das komplette Wasserleitungsnetz in Tüchersfeld erneuert werden soll. Nun verzögert sich der Breitbandausbau, weil die abschließende Freigabe aus Berlin noch aussteht. Die Sanierung des Wassernetzes folglich auch. "Deshalb wird Tüchersfeld nun separat ausgeschrieben", so der Bürgermeister. "Das ist in Vorbereitung." Voraussichtlich im Frühjahr könne man dann den Auftrag vergeben. "Wir gehen davon aus, dass es ein paar Monate später losgehen kann", sagt der Rathauschef.

Stadtrat Erwin Sebald erzählt, dass der Leitungsdruck seit Inbetriebnahme im vergangenen März immer noch der gleiche ist. Er liegt bei 2,5 Bar, damit in dem maroden Leitungsnetz keine Rohre brechen. Hanngörg Zimmermann ist Bürgermeister von Gößweinstein und Vorsitzender des Wasserzweckverbandes der Wiesentgruppe. Er erklärt, dass der Druck erst dann erhöht werden kann, wenn das Leitungsnetz saniert worden ist. Technisch ist eine Erhöhung jederzeit für die Wiesentgruppe möglich. Die Ortschaften der früheren Kohlsteingruppe — Kohlstein, Hungenberg und Unterailsfeld — sind Vollmitglied der Wiesentgruppe und haben bereits einen höheren Wasserdruck, erläutert Zimmermann. "Wenn mit niedrigem Druck gearbeitet wird, kann es passieren, dass man unterm Dach deutlich weniger Wasser hat."

Er sagt auch, dass die Tüchersfelder merken müssten, dass sie jetzt besseres Wasser als früher haben. Denn wurde im alten Netz wegen des fehlenden Wasserschutzgebietes permanent gechlort, kommt nun chlorfreies Wasser aus dem Hahn. Erwin Sebald kritisiert, dass bisher noch keine Bürgerversammlung zum Thema Wasser in Tüchersfeld stattgefunden hat.

Der Bürgermeister hält dagegen: "Es macht keinen Sinn, wenn noch nichts vergeben ist. Diese Infoveranstaltung machen wir erst dann, wenn wir Ross, Reiter und einen Zeitplan nennen können." Das sei so auch schon zigfach bekannt gegeben worden.

