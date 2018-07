Tüchersfeld: Kerwa von Baumfrevel überschattet

TÜCHERSFELD - Noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag den 20 Meter langen Kerwabaum am Zeckenstein umgesägt, den die Kerwabuam der Dorfjugend am Samstagnachmittag aufgestellt hatten.

Die Baumfrevler können sich auf was gefasst machen. © Thomas Weichert



Der Schreck über den Baumfrevel war bei den zehn Tüchersfelder Kerwapaaren am Sonntagfrüh natürlich groß, sollte am Nachmittag doch der Kerwabaum ausgetanzt und das neue Kerwapaar ermittelt werden. Kurzerhand musste von den Burschen deshalb ein neuer Baum im Wald gefällt und aufgestellt werden, damit der Kerwahöhepunkt wie geplant stattfinden konnte. Etwas kleiner ist der Ersatzbaum auf die Schnelle dann aber schon ausgefallen.

Dafür wurde am Stamm aber ein Galgen und daneben ein Schild mit der Aufschrift "Wenn wir Euch erwischen, wird’s zischn!" angebracht. Jedenfalls wurde der Kerwabaum dann doch noch pünktlich ausgetanzt. Als der Böllerschlag ertönte, stand auch das neue Tüchersfelder Kerwapaar fest.

Die 23-jährige Stefanie Hofmann aus Oberailsfeld und der 17-jährige Lukas Lottes aus Tüchersfeld hatten zu diesem Zeitpunkt den Blumenstrauß in der Hand und wurden zum Kerwapaar 2018 gekürt.

