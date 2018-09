Über 100 Handwerksleute zogen von Betzenstein nach Creußen

Bund der Selbständigen organisierte kleinen mittelalterlichen Handelszug - vor 43 Minuten

PEGNITZ/BETZENSTEIN - Es muss ein außergewöhnliches Erlebnis gewesen sein, wenn man es zehn Jahre später wieder aufleben lässt und dabei Gefahr läuft, sich Blasen an den Füßen zu holen: Am Samstag gab es eine Neuauflage, des mittelalterlichen Handels- und Handwerkerzugs von 2008, der damals vier Tage lang von Nürnberg nach Creußen unterwegs war, anlässlich der 650-Jahr-Feier der Stadt.

Mehr zu lachen als das Fußvolk hatten eindeutig die Teilnehmer, die in einem der drei Pferdegespanne mit Kutschen die 20 Kilometer lange Strecke von Betzenstein nach Creußen bewältigten. © Klaus Trenz



Mehr zu lachen als das Fußvolk hatten eindeutig die Teilnehmer, die in einem der drei Pferdegespanne mit Kutschen die 20 Kilometer lange Strecke von Betzenstein nach Creußen bewältigten. Foto: Klaus Trenz



"Diese vier Tage und drei Nächte unserer mittelalterlichen Gemeinschaft waren für uns alle ein unvergessliches Abenteuer", sagt Robert Raimund, der zusammen mit Mitgliedern des Bundes der Selbständigen (BdS) Creußen zu einer Wiederholung des fast schon legendären Handelszugs aufgerufen hat.

Vor allem um die Erinnerungen aufleben zu lassen und die Kontakte zu pflegen, die man dank dieser Aktion zwischen den Mitgliedsgemeinden der ILEK-Aktionsgemeinschaft Wirtschaftsband A9/Fränkische Schweiz geknüpft hatte. Eine Bilderschau und ein Festabend war den damaligen "Handwerkern und Händlern" aber zu wenig. Ein "kleiner" Zug – so wie damals – sollte es schon wieder sein. Damit das Gefühl, für ein paar Stunden in eine andere Zeit zu reisen, auch wieder greifbar wird.

Festabend am Ziel

Knapp 100 Teilnehmer machten sich daher jetzt mit 15 Pferden und drei Pferdegespannen von Betzenstein aus auf den Weg zum Reiterhof Haidmühle bei Pegnitz nach dem Motto "Gruß und Jubel" und auch "Augen zu und durch". Denn es waren immerhin über 20 Kilometer. Durch den Veldensteiner Forst ging es auf historischer Route über Horlach, wo Rast gemacht wurde, und dann über Pegnitz zum Reiterhof, wo schließlich ein Festabend stattfand.

Wohl dem, der bei der mittelalterlichen Gewandung auf Authentizität verzichtete, wenn es um das Schuhwerk ging, und lieber auf moderne Wanderschuhe zurückgriff als auf Schnabelschuhe oder Musketierstiefel. "Da kann man spüren, was die früher durchgemacht haben", sagt Markus Böse, der sich mit mehreren Mitgliedern der Theatergruppe Spies dem Zug angeschlossen hat. Blasen bekam er in seinen Musketierstiefeln zwar nicht, aber die Füße würden nach dem Marsch schon ziemlich schmerzen, sagt er. Eigentlich wollte man den Handels- und Handwerkerzug nur von Betzenstein aus auf den Weg schicken, aber man hatte sich letztendlich doch zur Teilnahme entschieden – und nicht bereut.

Von Betzenstein nach Haidmühle bewegte sich der Tross mit etwa 100 mittelalterlich gekleideten Teilnehmern, mit 15 Pferden und drei Kutschen. Über 20 Kilometer lang war die Strecke und so manchem Teilnehmer schmerzten am Ziel die Füße. © Fotos: Klaus Trenz



Von Betzenstein nach Haidmühle bewegte sich der Tross mit etwa 100 mittelalterlich gekleideten Teilnehmern, mit 15 Pferden und drei Kutschen. Über 20 Kilometer lang war die Strecke und so manchem Teilnehmer schmerzten am Ziel die Füße. Foto: Fotos: Klaus Trenz



Jochen Schleicher musste nicht lange überlegen, ob er wieder teilnehmen soll oder nicht. Der 53-jähirge Gräfenberger Kirchenvorstand schwärmt immer noch vom Handelszug vor zehn Jahren. "Das war damals ein Traum, die Leute waren Klasse und das Gemeinschaftserlebnis fast wie ein Rausch."

An diesem Samstag ist er nicht nur als Teilnehmer beim Zug dabei, sondern als "Ritter Wirnt von Gräfenberg", der in Betzenstein und in Haidmühle als Blidenmeister für Aufsehen sorgt und mit dem von der evangelischen Jugend nachgebauten mittelalterlichen Katapult (Blide oder Trebuchet) im Maßstab 1:5.

Nach der Teilnahme am Handelszug vor zehn Jahren hat Schleicher die Vorliebe für das Mittelalter entdeckt und für derartige Aktionen. Er hat dann ein paar Jahre lang mit einer Lanze und dem geeigneten Pferd Turnierreiten geübt und eben das Katapult mit gebaut. "Das zieht dich aus deiner Zeit raus und du lebst im Mittelalter, egal, ob es jetzt realistisch ist oder nicht", erzählt er. Und außerdem: "Wenn man Martin Luther verstehen will, muss man die Zeit kennenlernen, in der er gelebt hat."

Attraktion für die Region

Die mittelalterliche Reitergruppe El Montesa aus Mengersdorf eskortiert den Zug mit Ross und Reiter. Stolze Ritter und ein Burgfräulein reiten voran. "Der Aufwand für so eine Veranstaltung ist relativ hoch", sagt Manuela Klinker von El Montesa. Man müsse die Pferde für so eine Aufgabe disziplinieren und das sei schon eine spezielle Sache. Am "kleinen" Handelszug habe man wieder gerne teilgenommen, denn immerhin sei er eine Attraktion für die ganze Region.

Robert Raimund erreicht sein Ziel mit brennenden Füßen: "Wir haben alle wieder Lust bekommen auf diese ehrenamtliche Sache." Und dieses Mal werde man keine zehn Jahre auf einen neuen Handels- und Handwerkerzug warten, kündigt er an. Dann soll der Zug wieder den Marktplatz in Creußen als Ziel haben. Und vielleicht gibt es dann wieder mehr Jubel, denn die Zuschauer am Wegesrand waren am Samstag doch etwas rar gesät.

Schlapp gemacht hat auf dem Weg nach Haidmühle niemand, außer einem Kutschenpferd, das irgendwann mal keinen Meter mehr weiter wollte. Jürgen Seemann von den Helfern vor Ort (HvO) der Rotkreuzbereitschaft Creußen hatte jedenfalls keinen Fußkranken zu versorgen, nur zwei fußlahme Teilnehmerinnen musste er ein Stück weit im Auto mitnehmen. "Die Nachwirkungen, die kommen erst noch", sagt Seemann schmunzelnd.

KLAUS TRENZ