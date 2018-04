Über 200 km/h: GTI-Fahrer hängt Polizei in Bayreuth ab

Polizei fahndet nach jungem Mann - Rücksichtslose Flucht durch die Stadt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Der junge Fahrer eines VW Golf GTI hielt in der Nacht zum Samstag die Bayreuther Polizei auf Trab. Er entzog sich einer Kontrolle und lieferte sich im Folgenden eine filmreife Verfolgungsjagd mit den Beamten. Fast wäre es zu einem Unfall gekommen.

Gegen 3.45 Uhr wollte eine Streife den silbernen VW Golf GTI in der Bayreuther Weiherstraße kontrollieren, heißt es in einem Bericht der Polizei. Der Fahrer hatte mit seinem Wagen gerade den Parkplatz einer Diskothek in der Bindlacher Straße verlassen. Als der junge Mann das Stopp-Signal der Beamten sah, gab er plötzlich Vollgas.

Mit Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h floh er vor den Polizisten. Er heizte zunächst über die Sophian-Kolb-Straße in die Bernecker Straße. Von dort in Richtung Sankt Johannis. Im Bereich der Ochsenhut verlor die Streife den Flüchtenden aus den Augen. Am Eremitenhof kam es dann durch die rücksichtslose Fahrweise beinahe zu einem Unfall mit einem Taxi.

Dessen Fahrer reagierte außerordentlich schnell und konnte noch rechtzeitig ausweichen. Der Flüchtende querte Straßen mit voller Geschwindigkeit und ohne Rücksicht. In der Kreuzung Eremitenhof/Ochsenhut hob der Golf aufgrund der hohen Geschwindigkeit ab und prallte mit der Front auf den Asphalt. Das Fahrzeug dürfte deshalb im Frontbereich beschädigt sein.

Die Polizei hat mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Wer den Flüchtenden in einem VW Golf gesehen hat oder selbst gefährdet wurde, wird gebeten, sich mit der Polizei Bayreuth-Stadt in Verbindung zu setzen. Die Beamten nehmen auch Hinweise zum Fahrer oder dem beschädigten Auto entgegen.

