"Über das Ziel hinaus geschossen"

50-Jähriger schickt beleidigenden Brief an Richter und Staatsanwalt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Ein 50-jähriger Mann musste sich vor dem Amtsgericht wegen Beleidigung in zwei Fällen verantworten. Er hatte einem Richter des Oberlandesgerichts Bamberg einen Brief geschrieben, in dem er diesen Richter und einen Rechtsanwalt beleidigte.

Nach einem Rechtsgespräch mit Richter Stefan Käsbohrer stellte Rechtsanwalt Christian Reiser als Verteidiger klar, dass aus seiner Sicht keine rechtlichen Voraussetzungen für eine Beleidigung in dem Brief vorliegen.

"Das Schreiben haben Sie abgeschickt?" fragte der Richter den Angeklagten, was dieser zugab. Er hatte einen Ordnungsgeldbeschluss bekommen und auch bezahlt. Dann jedoch flatterte ihm ein Mahnbescheid ins Haus — und über den beschwerte er sich. "Ich war sauer über die Mahnung, aber ich habe nicht beleidigt", empörte sich der Mann.

Er schrieb an den Richter, dass der Mahnbrief "nicht den Wert eines Toilettenpapiers" hätte. Das habe er auch schon anderen Richtern in schriftlicher Form mitgeteilt. Außerdem schimpfte er über einen "kriminellen Clan", ohne eine einzelne Person zu nennen. Die Beleidigung gegen den Bamberger Richter nahmen Richter und Staatsanwalt aus der Anklage heraus, so dass nur noch eine Beleidigung in einem Fall zum Nachteil des im Brief genannten Rechtsanwalts übrig blieb. Richter Käsbohrer zum Angeklagten: "Sehen Sie, dass Sie etwas falsch gemacht haben?" Auf dessen "Ja" meinte der Richter, er hoffe, dass der Mann verstanden habe.

2400 Euro Geldstrafe gefordert

Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe von 2400 Euro "mit Bauchschmerzen", denn der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft und war schon in Haft.

Der Verteidiger forderte Freispruch. Man könne den Brief auch so auslegen, dass keine Beleidigung vorliege. Der Anwalt drängte, im Falle einer Verurteilung erheblich unter der Forderung des Staatsanwaltes zu bleiben. Richter Stefan Käsbohrer verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 1600 Euro. "Sie sind leider übers Ziel hinaus geschossen."