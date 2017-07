"Über den eigenen Kirchturm hinausschauen"

Diakon Franz-Josef Reck wechselt nach zwei Jahren zum ersten September nach Auerbach - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Seit 1. September 2015 war Franz-Josef Reck als seelsorgerischer Diakon zur Überbrückung im Pfarreienverbund Pegnitz Stadt und Land tätig. Nach zwei Jahren wechselt er nun nach Auerbach. Die Nordbayerischen Nachrichten haben mit ihm über seine neue Aufgabe gesprochen.

Diakon Franz-Josef Reck verlässt Pegnitz. © privat



Herr Reck, welche Stelle übernehmen Sie in Auerbach?

Franz-Josef Reck: Ich trete zum 1. September eine zuvor ausgeschriebene Theologen-Planstelle im Pfarreienverbund Auerbach an.

Die Bistumsleitung hatte Sie vor zwei Jahren angesprochen, ob Sie sich einen seelsorgerlichen Einsatz in Pegnitz vorstellen können. Haben Sie sich nun auf die Stelle in Auerbach ganz regulär beworben?

Reck: Um diese Stelle habe ich mich nach Ablauf meiner außerplanmäßigen Beauftragung in Pegnitz ganz regulär beworben. Der dortige Seelsorgebereich umfasst die beiden katholischen Pfarreien Auerbach und Creußen samt weiterer fünf Filialgemeinden beziehungsweise nicht mehr eigenständigen Pfarreien. Ich werde das bestehende Pastoralteam ergänzen und gemeinsam mit den Mitbrüdern für die etwa zehntausend katholischen Christen des Seelsorgebereiches zuständig sein. Mein offizieller Dienstsitz wird das Katholische Pfarramt in Michelfeld.

Sie waren in Pegnitz angetreten, um das Personal zu unterstützen. Braucht es die nun nicht mehr?

Reck: Wir haben leider im gesamten Bistum mit einem Personalrückgang zu kämpfen. Dem trägt auch der neue Stellenplan Rechnung, der nach einer Vielzahl von Kriterien die künftige Personalverteilung vorsieht. Diese Kriterien gelten gleichermaßen für alle Pfarreienverbünde, auch für den Seelsorgebereich Pegnitz Stadt und Land. Mein Dienst dort war außerplanmäßig mit der Bistumsleitung abgesprochen und übergangsweise auf Entlastung und Weichenstellung ausgerichtet. Ein Großteil meiner Arbeit bestand in der Übernahme von Kasualien, sprich Beerdigungen mit Trauerbegleitung und Taufen, sowie in der Vorstandstätigkeit für die vier Kindertagesstätten, welche ich stellvertretend in diesen zwei Jahren ausübte. Der Prozess der Überleitung der Verwaltung in die ArGe Kita Bayreuth erforderte ein beträchtliches Maß an organisatorischem Einsatz und Präsenz, ist aber nun im Großen und Ganzen geschafft. Die neuen Strukturen greifen, die pfarrliche Verwaltung der Herz Jesu Gemeinde ist nun ein gutes Stück entlastet.

Warum wechseln Sie gerade nach Auerbach?

Reck: Der neue Dienstbereich stellt nicht nur in seiner Flächenausdehnung eine Herausforderung dar. Er umfasst ganz unterschiedlich geprägte Regionen. Das — aus katholischer Sicht — zur Diaspora zählende Gebiet um Creußen und Schnabelwaid mit seinen starken ökumenischen Bezügen und die katholisch geprägte Region auf oberpfälzischer Seite mit ihren gewachsenen lokalen Pfarrtraditionen. Längs durch den gesamten Bereich verläuft die Dialektgrenze. Es geht um zweierlei: Neue gemeinsame kirchliche Orientierungen schaffen und zugleich den Menschen die örtliche Verwurzelung erhalten, oder — wie es unser Erzbischof gerne ausdrückt — über den eigenen Kirchturm hinausschauen, aber doch die Kirche im Dorf lassen. Das ist eine Perspektive, in die ich mich gerne stelle und für die ich mich einsetze. Dafür sind die drei Jahrzehnte seelsorglicher Berufserfahrung, die ich als Mittfünfziger im Gepäck habe, bestimmt nicht hinderlich — und dass ich sowohl oberfränkische als auch oberpfälzische Familienwurzeln habe, auch nicht (lacht).

Freuen Sie sich auf Ihre neue Tätigkeit?

Reck: Ja, ich freue mich auf meinen neuen Dienst!

Wann ist Ihr letzter Arbeitstag?

Reck: Am kommenden Sonntag werde ich mich mit einem letzten Predigtdienst in der Herz-Jesu-Kirche von der Pfarrgemeinde verabschieden, dann gibt‘s in der kommenden Woche noch einiges Organisatorische zu tun. Spätestens zum darauffolgenden Samstag winkt dann der Urlaub.

Der Gottesdienst mit der Verabschiedung des Diakons Franz-Josef Reck findet am Sonntag, 30. Juli, in der Herz-Jesu–Kirche statt.

Interview: LUISA DEGENHARDT