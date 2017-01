Über den Herrn des Skilifts von Spies

Dieter Langfritz hält Betrieb seit zehn Jahren am Laufen - vor 1 Stunde

SPIES - Seit zehn Jahren sorgt Dieter Langfritz dafür, dass der Spieser Skilift im Winter laufen kann. Er hat sich nie darum gerissen, dieses Ehrenamt zu übernehmen und würde es eigentlich gerne abgeben. Nur findet sich keiner dafür.

Wollten beide nicht aufs Foto, ließen sich dann aber doch überreden: Renate Ruder (vorne) und Dieter Langfritz (hinten), die beide schon seit vielen Jahren dafür sorgen, dass der Skilift in Spies weiterläuft. Foto: Luisa Degenhardt



Eigentlich ist Dieter Langfritz der Chef des Skilifts, doch er bezeichnet sich selbst als den „Knecht“ des Lifts. Als er das sagt, lacht er. Überhaupt lacht er viel, er ist ein Mensch, der viele Späße macht.

Er macht kein großes Aufhebens darum, dass die Stadt Betzenstein, die Betreiberin des Lifts, auf ihn setzt. „Das macht man halt ganz einfach“, meint er. Vor zehn Jahren hat ihn ein Stadtrat gefragt, ob er sich um den Skilift kümmern würde. Langfritz dachte sich, „der spinnt“. Aber seine Frau hat ihm geraten, das Ehrenamt zu übernehmen. Denn wenn er es nicht mache, dann mache es ja keiner.

Schnee aufs Eis

Seitdem ist er für alles rund um den Skilift zuständig. Wenn ein Bügel verloren geht, bringt er einen neuen an. Wenn die Gehänge aufeinander auflaufen, hilft ihm der Bauhof, das wieder in Ordnung zu bringen. Wenn es genug Schnee gibt, spurt er für Ski-Skater. Wenn Flächen vereist sind, schaufelt er Schnee darauf, damit keiner hinfällt. „Es ist täglich immer irgendwas“, sagt Langfritz. Mit rot-weißen Absperrbändern ist die Piste abgesteckt. Ein Skifahrer versucht gerade, das Band, das der Wind davon gerissen hat, wieder zu befestigen. „Das hat wenig Wert, da muss ich selber dann raufgehen“, meint Langfritz.

„Sie dürfen wiederkommen“

Das Telefon klingelt. Renate Ruder, die mit ihm im Büro sitzt, hebt ab. Langfritz übernimmt. Nein, die Skistöcke seien nicht wieder aufgetaucht. Er habe alles abgesucht, es tue ihm furchtbar Leid. „Sie dürfen aber trotzdem wiederkommen“, sagt er und legt auf.

Der Riegelsteiner findet, er hat sich lang genug um den Lift gekümmert. Es wäre ihm deshalb lieb, wenn ihn jemand ablösen würde. „Es ist Zeit, irgendwann das Handtuch zu schmeißen, aber nicht im bösen Sinn.“ Immerhin ist er ja schon fast 75 und würde lieber andere Dinge tun. Zum Beispiel sich um seine Zebrafinken und Kanarienvögel kümmern.

Dieter Langfritz packt überall mit an und hilft auch mal mit, damit die Skifahrer die Bügel richtig erwischen. Foto: Luisa Degenhardt



Es findet sich bloß keiner, der so viel Zeit in den Skilift investieren möchte. Sechs Tage die Woche hat er geöffnet, Langfritz ist an jedem Tag da. Er glaubt, dass die Leute zu faul sind, das Ehrenamt, für das es einen kleinen Obolus gibt, zu überneh-

men.

Renate Ruder macht an diesem Tag die Kasse. Sie ist noch länger als Dieter Langfritz dabei, seit 15 Jahren. Die beiden verstehen sich gut. „Wenn Herr Langfritz aufhört, höre ich auch auf“, sagt sie. Die 67-Jährige — „ein junges Madla“, wie Langfritz sagt — haut immer wieder auf den roten Knopf, der den Lift zum Anhalten bringt, wenn ein Wintersportler in der Liftspur hingefallen ist. Das passiert oft, es sind heute viele Anfänger da.

Langfritz selbst ist nie auf dem Spieser Hang gefahren. Seit 1968 ist der Lift in Betrieb, im selben Jahr hat er das Skifahren aufgegeben, weil er zum Bund musste. Doch er weiß ziemlich genau über die Piste Bescheid. Wenn er mal etwas nicht weiß, schaut er in einen Ordner. „Wissen ist Macht“, sagt er, als er den Ordner in Händen halt, und lacht.

Er legt gerne Listen an, ist ein organisierter Mensch. Über alles führt er seit zehn Jahren Buch. Auf seinem PC finden sich Ordner mit Tageseinnahmen, eine Aufstellung wie lange in welchem Winter geöffnet war und Personallisten. Es sei ein großes Problem, geeignete Leute zu finden.

Ein Fan des Sommers

Dieser Winter sei der Winter mittelmäßig. In einem guten Winter gebe es 30, 40 Zentimeter Schnee. „Es dürfte schon mal wieder schneien“, sagt Langfritz. Er findet, dass es entweder ein gescheiter Winter mit viel Schnee sein sollte oder gar keiner. Seine liebste Jahreszeit ist aber sowieso Sommer. Dann kann er auch besser Gärtnern, noch eines seiner Hobbys.

Im vergangenem Winter war der Lift nur acht Tage geöffnet, in diesem schon seit 5. Januar durchgehend. Zuletzt war der Lift im Winter 2011/2012 so lange in Betrieb. Langfritz bemerkt schon, dass die Winter immer kürzer werden. Auf der einen Seite wünscht er sich einen langen Winter, auf der anderen Seite nicht. Denn er freut sich zwar, wenn das Geschäft läuft, aber das heißt auch, dass er mehr arbeiten muss.

Während seiner Arbeit hat er viel Kontakt mit den Besuchern. Die meisten davon sind freundlich. Doch manche schimpfen über alles. Er reagiert dann ganz ruhig, lässt die Leute ausreden und sagt ihnen dann seine Meinung. Das Zuhören hat er von seinem Großvater gelernt. Aus der Ruhe bringt ihn nichts.

Vielleicht nicht letzter Winter

Auch nicht die beiden kleinen Snowboarder, die immer wieder über die Bahn des Lifts fahren. Das ist verboten. Langfritz verlässt sein warmes Häuschen, zeigt den beiden die Regeln, sagt „das lest ihr mal, dann wisst ihr, was los ist“, kommt wieder rein und meint: „Die wussten gleich, was war.“

Um zehn Minuten vor 17 Uhr schaltet Langfritz das Flutlicht an. Die Dunkelheit vertreibt die Ski-, Snowboard- und Schlittenfahrer nach und nach. „Die sollen na fahren bis halb acht.“ Vielleicht ist es nicht der letzte Winter von Dieter Langfritz am Skilift. Wenn es nach ihm ginge, dann schon.

Vielleicht findet sich aber doch jemand, der seinen Job übernimmt. Dann muss er auf jeden Fall noch einen Winter dranhängen. Denn er müsste den Neuen ja einarbeiten.

Der Skilift in Spies hat zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags bis donnerstags, von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, freitags, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen, von 11 Uhr bis 19.30 Uhr. Nähere Informationen gibt es während der Öffnungszeiten unter Telefon (0175) 6 71 58 35.

LUISA DEGENHARDT