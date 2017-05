Über zwei Jahre auf der Flucht: Auf A9 geschnappt

Weil der Pole die Strafe in Höhe von 2000 Euro nach zahlen konnte, kam er ins Gefängnis - vor 52 Minuten

HIMMELKRON - Seit mehr als zwei Jahren suchte die Staatsanwaltschaft Memmingen mit einem Haftbefehl nach einem 45 Jahre alten Polen. Am Montagabend ging er einer Streife der Verkehrspolizei auf der A9 ins Netz.

Bei der Kontrolle eines polnischen Kleinwagens in Himmelkron saß der Gesuchte am Steuer. Die Beamten nahmen den Polen fest und brachten ihn, da er die im Urteil wegen Unfallflucht festgelegte Strafe von 2000 Euro nicht bezahlen konnte, in die Justizvollzugsanstalt nach Bayreuth.

Eine weitere Anzeige handelte sich der 45-Jährige ein, da die Polizisten bei seiner Durchsuchung ein verbotenes Springmesser zu Tage förderten.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.