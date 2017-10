Überholvorgang endete bei Warmensteinach an Felsen

Wrack landete nach Überschlag am Dach - Insgesamt drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

WARMENSTEINACH - Drei Autos waren in einen Unfall verwickelt, der sich am Freitagmittag nahe Warmensteinach ereignete. Ursächlich war ein missglückter Überholvorgang eines 60-jährigen Fahrers, der an einer Felswand endete.

Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus dem östlichen Landkreis Bayreuth die Staatsstraße 2181 von Bayreuth in Richtung Fichtelgebirge. Kurz vor Warmensteinach überholte er einen Lkw. Beim Wiedereinscheren verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Felswand.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam auf der Richtungsfahrbahn Bayreuth am Dach zum Liegen. Ein entgegenkommender 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Fichtelberg hatte keine Chance, dem Unfallfahrer auszuweichen und wurde an der Beifahrerseite getroffen. Ein 28-Jähriger aus dem Gemeindebereich Warmensteinach konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß noch leicht gegen das bereits völlig demolierte Fahrzeug des Unfallverursachers .

Der Unfallverursacher konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall auch sonst niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Warmensteinach war zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Die Straßenmeisterei Bayreuth stellte Warnschilder auf.

