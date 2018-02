Überschlag wegen extremer Glätte bei Auerbach

Junge Fahrerin überschlug sich in Kurve - Feuerwehr musste erst einmal streuen - vor 6 Stunden

AUERBACH - Wegen extremer Glätte kam am Montagabend eine 29-jährige Auerbacherin auf Höhe des Eschenbacher Weihers ins Schleudern und überschlug sich mit ihrem Wagen. Auch die Feuerwehr musste bei ihrem Hilfseinsatz erst einmal streuen.

Auf extrem glatter Fahrbahn kam eine junge Auerbacherin mit ihrem Wagen ins Schleudern und überschlug sich. © Sven Zeilmann



Am Montagabend ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2162 zwischen Auerbach und Ranna auf Höhe des Eschenbacher Weihers ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 29-Jährige aus dem Gemeindebereich Auerbach kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund der extremen Straßenglätte in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern, rutschte rechts in den Graben und überschlug sich mit ihrem Wagen.

Auch die Einsatzkräfte hatten mit der "Rutschbahn" zu kämpfen, so musste die Einsatzstelle von der Feuerwehr zur eigenen Sicherheit erst einmal mit Salz abgestreut werden. Im Einsatz waren die Wehren aus Auerbach und Ranna.

Die verunglückte Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Citroen entstand nach ersten Erkenntnissen der Polizei Totalschaden.

