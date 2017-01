Umbau im Goldnen Löwen Auerbach hat begonnen

Eine Rathaus zieht komplett um - Im jetzigen Rathaus gibt es nicht auch statische Probleme - vor 24 Minuten

AUERBACH - Die Spannung wächst. Im früheren Hotel Goldner Löwe sind inzwischen die Umbauarbeiten zum Rathaus Goldner Löwe angelaufen. Der Auerbacher Bauhof ist im Einsatz, soweit dies der Winterdienst zulässt, der ganz klar Vorrang hat. Zwei Jahre wird dann — wenn alles nach Plan läuft — der Löwe Auerbacher „Regierungssitz“ sein.

Mit einer Zwischenwand ist inzwischen der Rudersaal abgetrennt worden. Ein Teil wird Sitzungssaal, der andere Büro des Bürgermeisters. Rechts die frühere Löwenstube im Erdgeschoss des einstigen Hotels am Unteren Markt. Hier zieht vorübergehend das Einwohnermeldeamt ein. © Fotos: Brigitte Grüner



„Das wird ein spannendes Unterfangen.“ Neuß bringt es auf den Punkt: „Ein ganzes Rathaus zieht nicht alle Tage um. Wir werden uns alle in einer neuen Arbeitssituation wiederfinden. Die wird den Alltag im Rathaus durchaus ändern. Ich bin gespannt“, sagt der Bürgermeister. Und er ist nach wie vor fest der Überzeugung, dass der Hotelkauf und selbst die Kosten für den provisorischen Umbau niedriger seien als die Miete für ein Container-Rathaus für zwei Jahre. Und – was den Stadtrat auch zum Kauf bewogen hat – die Kommune hat die Hand drauf, was aus dem früheren Hotel mitten in der Stadt einmal werden wird.

Mit einer Zwischenwand ist inzwischen der Rudersaal abgetrennt worden (links). Ein Teil wird Sitzungssaal, der andere Büro des Bürgermeisters. Rechts die frühere Löwenstube im Erdgeschoss des einstigen Hotels am Unteren Markt. Hier zieht vorübergehend das Einwohnermeldeamt ein. © Fotos: Brigitte Grüner

Türen vom Bürgerspital

Die Elektroinstallation für das Rathaus-Provisorium ist dem Meister im Bauhof angetragen worden. Und moderne Computertechnik braucht eben Strom und auch eine Menge Datenleitungen. Es wird aber auch „recycelt“, wie es auf Neudeutsch so schön heißt. Bekanntlich steht ja auch das Bürgerspital in diesem Jahr vor einem umfassenden Umbau. Statt Seniorenheim werden dort in Zukunft zwölf barrierefreie Wohnungen entstehen. Und da das Gebäude in der Unteren Vorstadt seit dem Jahresende freigezogen ist, kann sich der Bauhof von dort auch das eine oder andere Bauteil für den „Löwen“ holen. So seien laut Neuß bereits Feuerschutztüren aus dem Bürgerspital ausgebaut und im Goldnen Löwen wieder eingebaut worden.

Und nachdem das „Spital“ jetzt frei ist, kann dort auch die Bausubstanz näher unter die Lupe genommen werden. Erst dann ist es laut Bürgermeister nämlich möglich, für den Umbau des Bürgerspitals die nächsten Planungsschritte einzuleiten und die genauen Kosten zu ermitteln, was bisher noch nicht geschehen ist. Der nächste Schritt sei eine genaue Planung und das Beantragen von Fördermitteln. Neuß: „Ich hoffe, dass hier in der zweiten Hälfte des Jahres noch etwas passiert.“

Bilderstrecke zum Thema "Goldner Löwe" in Auerbach wird zum Interims-Rathaus Aus einem Hotel wird ein Rathaus. Im früheren “Goldnen Löwen“ in Auerbach hat die Nürnberger Firma „Rümpel Fritz“ die Hotelzimmer demontiert. Nur die Schränke bleiben weitgehend erhalten, um Aktenordner darin unterzubringen. Im einstigen Rudersaal wurde eine Trennwand eingebaut. Das Zimmer mit Aussicht zum Unteren Markt wird Bürgermeister Joachim Neuß beziehen, der „große Saal“ daneben wird zum Sitzungssaal. Tapeten mit bunten Mustern aus den 70-er Jahren und Telefone mit Wählscheiben werden ebenso entsorgt wie Betten, Gardinen, TV-Geräte und romantische Wandlampen. Bis zum Einzug der Rathausverwaltung hat der Bauhof danach noch Einiges zu erledigen.



Raumeinteilung steht

Für den „Löwen“ steht derweil die Raumeinteilung für das Rathaus, außerdem sind schon die ersten Zwischenwände eingezogen worden. Aus der früheren Gaststube im Erdgeschoss gleich links wird das Einwohnermeldeamt. Ein Büro, in dem in der Regel die meisten Bürger „ihr“ Rathaus besuchen. In der früheren Auerbach-Stube des „Löwen“ werden dann in Kürze das Sozialamt und auch dessen Leitung angesiedelt sein.

Im ersten Stock wird ein Teil des Saales zum Sitzungssaal auf Zeit für den Stadtrat. Die andere Hälfte, nach der Trennwand zum Unteren Markt hin, wird zum Büro des Bürgermeisters. In den beiden Saal-nahen Nebenzimmern wird das Vorzimmer entstehen und das Büro für das Stadtmarketing. „Diese Einheit bleibt auch im ,Löwen‘ zusammen“, so der Bürgermeister.

In der zweiten Etage werden frühere Hotelzimmer zum Büro für die anderen Rathausabteilungen. Der Aufzug wird aber laut Neuß nicht repariert. Das würde rund 50 000 Euro kosten. „Das ist gegenüber der Situation im jetzigen Rathaus kein Nachteil.“ Der Bürgermeister macht aber deutlich, dass die Mitarbeiter ins Erdgeschoss kommen, wenn Menschen ins Rathaus kommen, die die Treppen nicht überwinden können. Nicht ganz so groß wie befürchtet werde dagegen der Aufwand, einen zweiten Fluchtweg für den Brandschutz zu schaffen.

Eine Flachdachkonstruktion des „Löwen“ habe sich als tragfähig erwiesen und über kurze Leitern leicht zugänglich. „Die Investitionen werden sich in diesem Bereich in Grenzen halten“, zeigt sich der Bürgermeister etwas erleichtert. Was den provisorischen Umbau angeht, will die Stadt sehr viel über die Mitarbeiter des Bauhofes abfangen. Wie schnell das alles über die Bühne geht, hängt folglich auch davon ab, wie weit das Personal beim Winterdienst eingespannt ist. Ziel ist, dass das Rathaus zum 1. Juli umziehen wird.

Abteilungen zusammenführen

Sehr viel Kopfzerbrechen habe laut Neuß eher das Raumkonzept für das dann „neue“ Rathaus bereitet. Ziel sei es, Abteilungen und deren Leiter zusammenzuführen, was die Büros angeht. Das neue Einwohnermeldeamt im Erdgeschoss links ist der einzige Bereich im jetzigen Rathaus, der unangetastet bleibt. Im restlichen Parterre wird dann das gesamte Hauptamt „Platz nehmen“, sprich Standesamt, Sozialamt und Ordnungsamt. Im ersten Stockwerk bleiben Bürgermeisterbüro und Vorzimmer, dieses allerdings soll größer werden. Anstelle der Stadtkasse wird das Bauamt einziehen. Und im zweiten Stockwerk werden Kämmerei und Sozialräume bleiben. Der historische Sitzungssaal wird geringfügig umgestaltet. Eine Nische im Besucherbereich wird mobil abgetrennt und diese dem bisher kleinen Besprechungsraum zugeschlagen.

Blick in das bisherige Rathaus: Statt dem Treppenabsatz (rechts im Bild) soll es links wieder einen Mittelgang geben. Außerdem wird im Treppenhaus auch ein Aufzug kommen. © Foto: Brigitte Grüner



Und die Statik? Die ist, das haben Stichproben in der Bausubstanz gezeigt, an ganz anderen Stellen gefährdet als bisher angenommen. Der Dachstuhl des Rathauses sei aus Metall und durchaus stabil. „Die Etagendecken sind die eigentliche Gefahr“, sagt der Bürgermeister nach den neuesten Bauuntersuchungen. Die Decken müssten massiv gestützt werden. Das Problem im Dachstuhl hingegen liege darin, dass der Boden durch die Lagerung von Akten zu stark belastet sei. Neuß: „Dieser muss entlastet werden.“ Die Ordner sollen vorübergehend im nahen Schenkl-Haus zwischengelagert und nach der Sanierung der Grundschule im eigentlich dort befindlichen Stadtarchiv untergebracht werden.

„Verschandelt worden“

In den Jahren 1928 und 1929 sei das Rathaus zum letzten Mal umgebaut worden. Und es sei auch „verschandelt“ worden. So seien historische Gewölbebögen einfach zugenagelt worden. Der Mittelgang, den das Haus im Erdgeschoss und auch im zweiten Obergeschoss noch hat, soll auch im ersten Stock wieder geschaffen werden. Mit drei Millionen Euro ist der Umbau angesetzt, an Fördergeldern sind eine Million zugesichert. Die Bauzeit ist auf 18 Monate angesetzt, „wir gehen aber von vornherein von zwei Jahren aus“, sagt Neuß in weiser Voraussicht.

MICHAEL GRÜNER