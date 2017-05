Umfangreiche Sportlerehrung in Bayreuth

252 Sportler und Vereinsfunktionäre bekamen im Landratsamt vor rund 400 Gästen ihre Bronze-, Silber- und Goldplaketten überreicht - vor 10 Minuten

BAYREUTH - Von der Turnhalle ins Landratsamt: Bei der Landkreissportlerehrung wurden dieses Jahr 252 Aktive und Vereinsfunktionäre mit Ehrenurkunden und den Plaketten in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet.

Unter den mit Goldplaketten Geehrten sind auch vier Sportler aus dem NN-Verbreitungsgebiet: Ina und Jana Bauernfeind, Philip Baumann und Sandro Schrüfer (nicht im Bild). © Thomas Weichert



Unter den mit Goldplaketten Geehrten sind auch vier Sportler aus dem NN-Verbreitungsgebiet: Ina und Jana Bauernfeind, Philip Baumann und Sandro Schrüfer (nicht im Bild). Foto: Thomas Weichert



Vor 28 Jahren fand die erste Sportlerehrung des Landkreises statt, die damals von Altlandrat Klaus Günter Dietel (CSU) ins Leben gerufen worden war. Er ließ es sich auch dieses Mal nicht nehmen, bei dem Ehrungsreigen dabei zu sein, bei dem im Foyer des Landratsamts sein Nachfolger Hermann Hübner (CSU) und BLSV-Kreisvorsitzender Richard Müller die Sportler und Funktionäre (siehe dazu eigener Bericht unten) mit Plaketten belohnten.

Bis 2015 hatte die Ehrung in Turnhallen der Landkreisgemeinden stattgefunden. Wie Hübner meinte, sei es aber keine schlechte Idee gewesen, die Veranstaltung ins Landratsamt zu verlegen. Denn insgesamt kamen dieses Jahr rund 400 Gäste, darunter Bundestagsabgeordnete Silke Launert (CSU) und Landtagsabgeordneter Christoph Rabenstein (SPD). Es war laut Hübner die größte Kulisse aller bisherigen Ehrungen. Wie er betonte, sei sein Landkreis ein sportlicher mit Sportstätten von 133 Vereinen. Mit den nun geehrten Sportlern und Funktionären habe der Sport im Landkreis ein Gesicht, auf das man stolz sein könne.

U 21-Enduro-Weltmeisterin

Mit Raphaela Richter aus Eckersdorf war die U 21-Enduro (Geländemotorrad)-Weltmeisterin unter den Geehrten ebenso wie zahlreiche Teilnehmer der Weltmeisterschaft in der Geschicklichkeitsdisziplin "Sport Stacking" von den "Hochstaplern" aus Speichersdorf, die nun mit Gold geehrt wurden.

Akrobatische Höchstleistungen zeigten die Cheerleaders "Blue Galaxy" und "White Galaxy" des TSV Obernsees, die unter anderem Süddeutsche Meisterinnen der Junioren in dieser Sportart sind und mit Silber und Bronze ausgezeichnet wurden. Auch Jana Bauernfeind aus Plech, Deutsche U 21-Meisterin im Judo vom SV Neuhaus-Rothenbruck, die mit Gold geehrt wurde, und der Deutsche Vizemeister im Hubschraubermodellflug, Gerhard Grasser aus Breitenlesau von "Mit freundlichen Grüßen Hollfeld", der die Plakette in Silber erhielt, zeigten Kostproben ihres Könnens.

Für Sportler aus dem NN-Verbreitungsgebiet gab es viermal Gold, zehnmal Silber und neunmal Bronze. Gold ging neben Jana Bauernfeind auch an ihre Schwester Ina, die Europacup-Siegerin, Deutsche und Bayerische Meisterin im Judo ist. Das Edelmetall gab es weiter für den Deutschen Meister im Bogenschießen, Philip Baumann aus Nemschenreuth von der HSK Aschersleben, und für den Deutschen Meister der Junioren mit dem Kleinkalibergewehr, Sandro Schrüfer von der Schützengesellschaft Waischenfeld, der nicht kommen konnte.

Die Plakette in Silber erhielt neben Grasser auch die Pegnitzerin Irene Gubitz vom FSV Schnabelwaid, die Bayerische Seniorenmeisterin mit der Luftpistole ist. Über Silber freuten sich ferner der Süddeutsche Schülermeister im Fahrrad-Trail, Noah Lämmlein aus Wüstenstein vom MSC Fränkische Schweiz, Ronja Präcklein aus Hollfeld, die für den Schützenverein "Tell Löhlitz" Bayerische Mannschaftsmeisterin mit der Luftpistole ist, und Kunigunde Pscheidl aus Schnabelwaid mit ihrem dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren mit dem Luftgewehr.

Ebenfalls Silber ging an Thomas Seubert aus Köttweinsdorf, der mit der Mannschaft des Schützenvereins Hohenstadt Dritter bei den Deutschen Meisterschaften mit dem Zimmerstutzen wurde, und an Philipp Varlemann aus Löhlitz, der für den MSC Pegnitz Dritter beim Bundeslauf für Fortgeschrittene im Slalom ist. Weiterhin holten Silber die Cheerleader Luise Leisner aus Waischenfeld, Tabea Leiberth aus Hannberg, Mona Redel aus Breitenlesau und Isabella Rost aus Krögelstein.

Yannick und Fabian Hofmann sowie Timo Sieber aus Pegnitz sind Bayerische Vizemeister für den ASV Pegnitz im Minigolf. Dafür wurden sie mit Bronze geehrt. Selbige ging an Rosemarie Arnold aus Pegnitz, die für den Schützenverein Haidhof Dritte bei den Bayerischen Meisterschaften der Senioren mit dem Luftgewehr wurde, und an Marianne Maier aus Neusig von Tell Löhlitz für ihren dritten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Luftpistoleschießen.

Über die Legierung aus Kupfer und Zinn freuten sich auch Gisela Meisel aus Kotzmannsreuth, die für den SV Haidhof Bayerische Vize- und Oberfränkische Meisterin mit dem Luftgewehr ist, Andrea Weißmann vom BSV Pegnitz als dritte Bayerische Jugendmeisterin im Poolbillard und Teilnehmerin der Deutschen Meisterschaften, und Sofia Glas aus Langenloh als zweite bei den Süddeutschen Meisterschaften im Cheerleading.

Urkunden gab es für Alina Kolmer aus Creußen, die Oberfränkische Jugendluftgewehrmeisterin vom FSV Schnabelwaid, Richard Spreuer aus Hollfeld, Oberfränkischer Meister der Senioren mit dem Kleinkaliber auf 100 Meter Distanz, Eva Weißmann aus Pegnitz, die sich im Poolbillard bis zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert hatte, und für Jana Kolmer aus Creußen als Oberfränkische Mannschaftsmeisterin mit der Luftpistole. Jasmin Ferlein aus Waischenfeld ist Oberfränkische Meisterin mit dem Luftgewehr ebenso wie Mirjam Linder aus Auerbach, die auch Oberfränkische KK-Meisterin in der Disziplin "liegend" ist. Beide erhielten ebenfalls eine Ehrenurkunde.

THOMAS WEICHERT