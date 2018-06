Umgefallener Laster blockiert die B 85

Bauschutt über Fahrbahn verteilt: Bundestraße gesperrt - vor 1 Stunde

MICHELFELD - Ein langer Stau hat sich am späten Dienstagnachmittag auf beiden Seiten der Michelfelder Einfahrt zum Bahnhof gebildet. Grund war ein Unfall auf der Bundesstraße 85.

Ein langer Stau hat sich am späten Dienstagnachmittag auf beiden Seiten der Michelfelder Einfahrt zum Bahnhof gebildet. Grund war ein Unfall auf der Bundesstraße 85. © Feuerwehr Michelfeld



Kurz nach der Einfahrt zum Bahnhof hatte sich der Anhänger eines Müllfahrzeugs aus dem Kreis Neustadt/Waldnaab aufgeschaukelt und war umgekippt. Die Ursache dafür müsse noch geklärt werden, so die Polizei. Rund sechs Tonnen Bauschutt ergossen sich aus dem geladenen Container über die Fahrbahn.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 15.22 Uhr. Kurz vor 16 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Aktive der Feuerwehr Michelfeld übernahmen die Verkehrsleitung und die Kehrarbeiten. Den Bauschutt hatte zuvor ein örtliches Bauunternehmen mit Bagger und Radlader weitgehend beseitigt und in den Container zurückgekippt.

An der Einfahrt der B 85 nach Horlach waren Kameraden der Feuerwehr Pegnitz zur Verkehrslenkung eingesetzt. Die Sachkosten sind überschaubar, mindestens die Deichsel des Anhängers ist defekt, erklärten Beamte der Polizeiinspektion Auerbach am Unfallort. Die Bundesstraße war rund eine Stunde gesperrt. Alleine von Michelfeld in Richtung Auerbach standen die Fahrzeuge rund zwei Kilometer im Stau.

