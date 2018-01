Das Fahrzeug geriet in Bad Berneck auf einer glatten und abschüssigen Straße ins Schlingern. Dabei kippte der Wagen um und stürzte aufs Dach. In dieser Position rutschte das Fahrzeug die Straße hinab, bis es gegen eine Auto prallte, das am Straßenrand geparkt war. Dort kam der Wagen zum Stehen und konnte geborgen werden. Verletzt wurde niemand. © NEWS5 / Fricke