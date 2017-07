Umleitung wird in Pegnitz Probleme bereiten

Rainer Dippe: Pestalozzistraße kann den Verkehr zum Krankenhaus gar nicht aufnehmen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Rainer Dippe (CSU) sah in der jüngsten Sitzung des Stadtrats Probleme auf die Anwohner der Pestalozzistraße zukommen, wenn die Bundesstraße komplett gesperrt wird.

Nadelöhr Pestalozzistraße: Rainer Dippe verlangte in der jüngsten Sitzung des Stadtrats ein Parkverbot für die Zeit der Sperrung der Bundesstraße. Sonst werde es bei der Umleitung eng für den Verkehr zum Krankenhaus. Foto: Ralf Münch



In der Fragestunde des Stadtrats machte er deutlich, dass die Siedlungsstraße den Verkehr zum Krankenhaus überhaupt nicht aufnehmen könne und forderte für die Dauer der Umleitung ein Parkverbot auf beiden Seiten, um ein Chaos zu vermeiden. Außerdem sei Tempo 30 anzuordnen, damit nicht einfach durch die Siedlung gedüst werde.

Dippe sagte, dass nicht nur die Rettungswagen zum Krankenhaus gelangen müssen, sondern auch die Mitarbeiter der Klinik und die Besucher der Patienten. Bürgermeister Uwe Raab versicherte auf die Anfrage, dass entsprechende Maßnahmen für die Zeit der B 2-Vollsperrung geplant seien.

Zu kurze Ampelschaltung

Thomas Schmidt (FWG) machte auf ein Verkehrsproblem in Rosenhof aufmerksam, worauf ihn die Bürger angesprochen hätten. Infolge der kurzen Ampelschaltung an der Guyancourt-Brücke für Linksabbieger würden — vor allem wenn der Betrieb in der KSB anläuft — viele Autofahrer gleich in Rosenhof von der Bundesstraße abfahren und durch den Ort den Weg zum Arbeitsplatz nehmen. Schmidt bat die Verwaltung darum, mit dem Straßenbauamt Kontakt aufzunehmen, um die Ampelschaltung zu ändern. Zumindest für die Zeit des erhöhten Berufsverkehrs zur KSB.

Christina Wellhöfer (Pegnitzer Gemeinschaft) bat darum, beim Spielplatz im Wiesweiherpark die Zeit der Nachtruhe von 22 auf 21 Uhr vorzuverlegen. Auf Nachfrage sagte sie, dass ihr Klagen von Anwohnern zugetragen worden seien. "Das können wir gerne prüfen", sagte Bürgermeister Raab. "Dann sollten wir das aber auch überwachen", schob FWG-Sprecher Schmidt nach. Raab sah dies aber als problematisch an, weil der Gesetzgeber 22 Uhr als Beginn der Nachtruhe festschreibt.

Kilian Dettenhöfer (JL) monierte, dass bei der Grundstücksumlegung in Troschenreuth nichts vorangehe. Das Vermessungsamt sollte darauf angesprochen werden, um das Verfahren zu beschleunigen.

