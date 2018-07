Umzug des Auerbacher Lodes-Museums ist gelungen

Neues Domizil im Schenkl-Schulhaus: Öffnungszeiten ändern sich deutlich - vor 1 Stunde

AUERBACH - Der Auerbacher Maler Rudolf Lodes (1909 – 2006) hat wieder eine Bühne für seine Werke. Am Freitag wurden die neuen Ausstellungsräume für einen Teil seines Schaffens im ehemaligen Schenkl-Schulhaus gegenüber des Rathauses eröffnet.

Der Kurator des umgezogenen Lodes-Museums Josef Schaller (links) hat den Schwerpunkt der Ausstellung von Bildern des Auerbacher Malers Rudolf Lodes auf sozial- und gesellschaftskritische Themen gesetzt. © Klaus Trenz



Seit 2012 war die Heimat des Lodes-Museums in der Alten Münze. Und war "gut frequentiert", sagte Bürgermeister Joachim Neuß. Dank der ehrenamtlichen Kräfte waren regelmäßige Öffnungszeiten am Sonntag möglich. Allerdings sei der "Bedarf", das Museum zu besuchen, vor allem bei den Einheimischen "irgendwann gedeckt" gewesen. Worauf Kurator Josef Schaller mehrmals deutlich hinwies. Teilweise sei es dann so gewesen, dass am Sonntag kein einziger Mensch die Ausstellung besuchte. "Das ist keine Motivation für die Betreuer des Museums", sagte Neuß.

Also entschied man sich für den Umzug in das Schenkl-Schulhaus, das der städtische Bauhof vorbereitete. Der dauerte aber ein halbes Jahr und damit länger als geplant. Neuß erklärte, dass man es gleich mit zwei Rohrbrüchen und der dann notwendigen Trocknung des Gemäuers zu tun hatte.

Größere Dichte

"Die Änderung hat sich positiv gestaltet", so Neuß. Man trete im barrierefreien Erdgeschoss einem "Farbrausch" entgegen, was auch der größeren Dichte der Bilder zu verdanken sei: "Das hat seinen besonderen Reiz". Mehr noch: Die Räume sind heller gestaltet als in der Alten Münze und manch einer der Eröffnungsgäste wird bemerkt haben, dass die Lodeswerke im Schenkl-Schulhaus besser zur Geltung kommen.

Neuß dankte nicht nur Schaller, der die Ausstellung konzipiert hat, sondern auch Georg Büttner, der mit Hand angelegt und Schaller unterstützt hat. Die Stadt übernimmt die Miete für die Räume, denn das Gebäude ist im Eigentum der Spital-Stiftung. Auch sind die Werke von Lodes das erste mal zusammengeführt worden. Im erste Obergeschoss befindet sich das Bilderarchiv.

Schaller erklärte, dass er den Schwerpunkt auf sozial- und gesellschaftskritische Bilder gelegt hat. Die Themen, die Lodes dabei aufgriff, drehen sich unter anderem um Misstrauen, Sensationsgier und Schaulust, einseitiger Heldenverehrung, Neid, Wut und Eifersucht.

Das Lodes- Museum ist künftig nicht mehr regelmäßig geöffnet, sondern nur auf Anfrage bei Josef Schaller unter der Telefonnummer (0 96 43) 5 20 oder zu besonderen Anlässen, wie dieses Wochenende zum Altstadtfest. Insofern habe sich der Eröffnungstag für das Museum am Auftakttag des Festes förmlich aufgedrängt, so Neuß.

