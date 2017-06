Unbekannte beschädigten Türen am Pegnitzer PEP

Mehrere Täter richteten einen Schaden von mindestens 5000 Euro an - vor 6 Minuten

PEGNITZ - Das ehemalige PEP-Areal ist nach der Schließung der Geschäfte längst zum Pegnitzer Problemgebiet geworden. Jetzt verursachten Unbekannte dort einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

So präsentierte sich das PEP-Einkaufszentrum in besseren Tagen. Foto: Lenk/Archiv



In der Zeit vom 23. Mai bis 1. Juni beschädigten unbekannte Täter nach Angaben der Polizei mehrere Türen im Außen- und Innenbereich des ehemaligen PEP-Areals. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Aufgrund der vor Ort gesicherten Spuren ist von mehreren Tätern auszugehen.

Rund um das leerstehende Ghat es schon öfter Aufregung gegeben, so im vergangenen Jahr, als Brandmelder in der Nacht Alarm auslösten. Ermittlungen ergaben damals, dass versprühtes Feuerlöscher-Pulver die Ursache war. Außerdem gab es Hinweise, dass sich Unbekannte in dem geheizten Komplex aufgehalten haben könnten.

Sachdienliche Hinweise zum neuerlichen Vorfall nimmt die Polizei Pegnitz unter Telefon 09241/9906-0 entgegen.

