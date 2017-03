Unbekannte trieben in Plankenfels ihr Unwesen

Solarlaterne demoliert und Überführungskennzeichen von Pkw entwendet - vor 11 Stunden

PLANKENFELS - Unbekannte trieben in der Nacht zum Samstag ihr Unwesen in Plankenfels. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag durchtrennten bislang unbekannte Täter auf dem unmittelbar neben der Staatsstraße 2186 nahe Plankenfels gelegenen Pendlerparkplatz das Stromkabel einer Solarlaterne. Anschließend entwendeten sie deren Elektronik und den Akku. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro.

In der selben Nacht wurden zudem zwei „rote Kennzeichenschilder“ von einem in der Bayreuther Straße abgestellten Personenwagen abmontiert. Teile der Kennzeichenhalterung wurden in der Wiese in der Nähe gefunden und als Spurenträger sichergestellt.

Wer hat in der entsprechenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen an den genannten Örtlichkeiten gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506-2230.

