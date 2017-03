Und plötzlich war in Neuhaus ein großes Loch

Bauarbeiter entdecken 1,7 Meter tiefen Hohlraum bei Sanierung der Waldstraße - vor 23 Minuten

NEUHAUS/PEGNITZ - Überraschung bei der Sanierung der Waldstraße: Unter einem Gehweg wurde ein 1,7 Meter tiefer Hohlraum entdeckt.

Messungen ergaben, dass der Untergrund bis zu einer Tiefe von 1,7 Metern nicht mehr vorhanden ist. Grund dafür ist vermutlich eine Unterspülung. © Foto: privat



Da staunten die Bauarbeiter nicht schlecht, als sie den Hohlraum während einer Schachtsanierung bemerkten. Messungen ergaben, dass der Untergrund bis zu einer Tiefe von 1,7 Metern nicht mehr vorhanden ist. Grund dafür ist vermutlich eine Unterspülung. Die Baufirma wird den Hohlraum im Zuge der laufenden Arbeiten wieder verfüllen. Die Waldstraße ist aktuell für den Verkehr gesperrt. In der Straße werden drei Schachtbauwerke erneuert und eine Inliner-Sanierung durchgeführt. Die Kanäle in der Waldstraße stammen aus der Anfangszeit des Kanalbaus. "Sie sind zu klein, zu alt und brüchig", erklärte Ingenieur Norbert Winter bei der Auftragsvergabe im Januar.

Die eingereichten Bauanträge wurden in einer Marktratssitzung einstimmig verabschiedet. Familie Berkan und Kerstin Filiz aus Nürnberg dürfen das neue Einfamilienhaus am Schönbühl 26 mit anthrazitfarbenen statt naturroten Ziegeln decken. Die entsprechende Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wurde erteilt. Keine Einwände gab es auch gegen den Anbau eines Carports an die Garage von Roland Plobner in Finstermühle 41. Zugestimmt wurde der Erstaufforstung des Grundstücks Flurnummer 565 der Gemarkung Neuhaus durch Elke Deinzer aus Höfen 22.

Auch gab es das gemeindliche Ja zur Anlage einer Kurzumtriebskultur auf Grundstück 799 der Gemarkung Rothenbruck durch Peter Grötsch aus Grünreuth 5. Es sollen dort Bäume gepflanzt werden, die später zu Hackschnitzeln verarbeitet werden.

bg