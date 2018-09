Unfall auf der A9 bei Berg sorgte für Komplettsperrung

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 65.000 Euro - vor 48 Minuten

BERG - In der Nacht zum Freitag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin. Bei dem Unfall kurz vor der Anschlussstelle Berg trugen zwei Personen Verletzungen davon.

Ein 23-jähriger Mann aus Berlin war zusammen mit einem 21-Jährigen in Richtung Hauptstadt unterwegs. Gegen 0 Uhr verlor er in einer leichten Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über sein Auto. Das Heck brach aus und das Fahrzeug raste in die Mittelschutzplanke. Auf einer Länge von fast 50 Metern wurde sie aus der Verankerung gerissen und massiv beschädigt.

Fahrzeugteile und Teile der Schutzplanke lagen in beiden Richtungen auf der Straße. Das Auto kam schwer beschädigt und unbeleuchtet auf der mittleren Spur zum Stehen. Mehrere Lkw-Fahrer hielten an und sicherten die Unfallstelle ab. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hof befand sich in der Nähe der Unfallstelle und sperrte die Autobahn in Richtung Norden. Die beiden Insassen kamen leicht verletzt ins Klinikum. Die Feuerwehren Berg und Selbitz kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle, die auf einer Länge von rund 200 Metern mit Trümmerteilen übersäht war. Da auch in der anderen Richtung Fahrzeugteile auf der Autobahn lagen, musste hier zunächst der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Bis zur Bergung des Unfallwagens und der Reinigung der Fahrbahn blieb die Autobahn in Richtung Norden etwa eine Stunde komplett gesperrt, es bildete sich ein Rückstau von rund drei Kilometern, der sich gegen 3 Uhr wieder aufgelöst hatte. In Richtung Süden kam es zu keinen weiteren Behinderungen.

